El fort onatge a la Costa Brava no provoca danys

El temporal Filomena es va evidenciar ahir a la Costa Brava. El fort vent provocava un onatge important, si bé no es van haver de lamentar danys destacables. De fet, al matí eren molts els curiosos que s'acostaven a fer fotografies de l'impacte de l'aigua amb les roques dels espigons de diverses localitats costaneres. Era el cas de l'Estartit, on, com és habitual quan hi ha temporal, els veïns veien com s'inundava el passeig i s'havien de fer desviaments per dins del poble. El Filomena també va provocar que les platges de la localitat -pertanyent a Torroella de Montgrí- apareguessin brutes de deixalles que s'aboquen a la llera del riu Ter, i que l'aigua acaba portant a la desembocadura.

El temporal de mar que s'esperava associat a Filomena, però, va acabar afectant menys del que s'havia previst. Malgrat que l'onatge sí que va ser important, no s'han produït danys més enllà dels «habituals» quan hi ha una llevantada d'aquest tipus. En aquest sentit, es van inundar alguns carrers de primera línia de mar i algunes platges han quedat malmeses pels cops de l'aigua.

El president de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit, Francesc Ferrer, va reconèixer que s'havien preparat per a un episodi «pitjor» al que van haver de fer front. «Afortunadament no ha estat tan complicat com prevèiem», va remarcar.

I és que malgrat que es van inundar alguns carrers del passeig principal, la realitat és que algunes zones «sensibles» com la platja de Griells «han aguantat prou bé». Amb tot, Ferrer assenyalava que, de nou, tornen a tenir les platges brutes de deixalles, un fet habitual quan afecta un temporal perquè la força del riu Ter arrossega tota la brossa que hi ha a la seva llera.

A d'altres localitats el vent ha provocat danys als carrers. A Blanes les ràfegues van tirar dos arbres a terra i la Policia Local va tallar alguns accessos als vianants. Al Port de la Selva el vent va provocar fort onatge i incidències petites. A Sant Pere de Rodes es va tancar l'accés per la nevada.

FORT ONATGE A LA COSTA BRAVA. 1 Una onada colpeja amb força a Blanes i mulla els vianants. F

2 El passeig de Blanes, ahir ple de sorra arrossegada pel temporal. F