Els positius baixen un 20% a Girona en una setmana

Sembla que la tercera onada cada vegada va perdent més força tant a Girona com a Catalunya. La millora dels indicadors de contagi ja s'està reflectint en el nombre de casos, que cada vegada va baixant més. De fet, les dades evidencien aquest canvi de tendència i sembla que de moment la soca britànica no es fa notar massa en les xifres en general.

D'una banda, segons publica Salut, del 2 al 8 de febrer Girona va notificar 1.550 positius, gairebé un 20% menys que la setmana anterior, quan se'n van notificar 1.916. Aquesta millora encara és més clara si es comparen les dades de fa dues setmanes perquè s'ha registrat un 31% menys de casos que el període del 19 de gener al 25 de gener, amb 2.249 positius. Paral·lelament, els principals indicadors de contagi també han experimentat una davallada considerable. El risc de rebrot ha passat de 516 a 352 punts en dues setmanes i la velocitat de propagació del virus ha passat de 0,99 a 0,89 en el mateix període de temps.

On no s'ha notat millora, en canvi, és en el nombre de defuncions. Fa dues setmanes van morir 54 gironins per coronavirus; l'anterior, 52 i, aquesta, 55. Aquesta dada sempre costa de millorar, la davallada de casos encara ha de ser més pronunciada, per tal de reduir el nombre d'ingressos i, de retruc, el de morts. Tenint en compte els ingressats, els pacients a les UCIs van tornar a pujar per segon dia consecutiu després de dies de baixa. De fet, el cap de la unitat de crítics del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, ja va alertar aquesta setmana a aquest diari que es produiria aquest repunt però que la tendència general s'encamina cap a l'estabilització. Respecte a dades d'ahir, les morts van tornar a ser considerables, amb un total de tretze i els casos van baixar un 14% respecte al dia anterior.

Quant als indicadors de contagi, el risc de rebrot va baixar 22 punts i la velocitat de contagi, una centèsima.

Ja s'han vacunat amb la primera dosi 22.709 persones, 1.428 més. Pel que fa a la segona dosi, ja l'han rebuda 16.971 persones, 916 més.

Millora lenta a Catalunya

D'altra banda, Catalunya va aconseguir baixar dels 2.000 contagis diaris de coronavirus, en un descens gradual de la tercera onada que està alleujant la pressió hospitalària molt lentament, especialment a les UCIs, on encara hi ha 666 pacients en estat crític.

Després de superar dijous els 20.000 morts per covid-19, Catalunya va sumar 58 noves defuncions, de manera que el balanç de víctimes mortals de tota la pandèmia puja ja a 20.078 difunts. El continua la seva reculada, amb una velocitat de propagació (Rt) i risc de rebrot a la baixa.