La vacunació contra la covid-19 s'estén als hospitals comarcals gironins

Els hospitals comarcals del sistema sanitari públic de Catalunya (SISCAT) de la Regió Sanitària de Girona han començat a vacunar els metges, infermeres i odontòlegs que exerceixen al sector privat, ja sigui en consultes privades com en centres mèdics. Els hospitals Josep Trueta de Girona i Sant Jaume de Calella van iniciar la vacunació de sanitaris de la xarxa d'hospitals privats la setmana passada i ara s'estendrà també a la resta de comarques de la Regió Sanitària de Girona, amb l'objectiu d'avançar en la campanya i contribuir a l'equitat territorial. En el cas del centre de referència de l'Alt Maresme, va començar amb un grup reduït de professionals externs i durant aquesta setmana el ritme s'intensificarà.

Pel que fa a la resta de centres, el de Campdevànol (Ripollès) s'hi ha afegit avui i ha administrat les primeres dosis a personal sanitari de consultes privades, i els hospitals de Figueres, Olot i Palamós (Baix Empordà) ho faran demà dimecres.

D'aquesta manera, els professionals poden desplaçar-se als centres de referència de les seves respectives comarques per rebre el vaccí en el dia i hora que els citin. L'organització s'ha fet conjuntament entre el Servei Català de la Salut (CatSalut), els col—legis professionals i els hospitals implicats i els professionals citats s'han d'identificar amb el DNI o la targeta sanitària. Aquesta setmana hi ha 915 dosis disponibles en el conjunt de la Regió Sanitària de Girona per avançar en la immunització dels sanitaris pendents de vacunar-se.

Paral·lelament, la vacunació segueix avançant per als professionals prioritzats en els quatre punts de vacunació habilitats a la Regió Sanitària de Girona: Girona (Campus de Salut de la UdG), Figueres (Teatre Jardí), Olot (Casal Marià) i Blanes (Mas Borinot).

En aquest cas, reben un SMS amb la citació que redirigeix a una pàgina web per reservar hora, dia i lloc per la vacunació. L'enviament s'està fent de manera gradual tenint en compte la disponibilitat de vacunes.