Fort creixement de pacients crítics a la regió de Girona

Les dades epidemiològiques segueixen experimentant alts i baixos a la Regió Sanitària de Girona. Mentre hi ha dades que van a la baixa, com ara les defuncions i el risc de rebrot, la pressió assistencial està seguint un patró irregular i, darrerament, s'ha registrat un augment de pacients ingressats. Concretament, els hospitalitzats a l'UCI han experimentat un creixement significatiu ja que en un dia n'han ingressat cinc més. Segons la darrera actualització, hi ha 54 crítics, no es registrava una xifra tan alta des del 12 d'aquest mes, quan se'n van notificar 55.

Respecte als hospitals de referència de la regió, ahir hi havia 27 crítics al Trueta, tres més que el dia anterior, i 18 al Santa Caterina, dos més. Seguidament, el global d'hospitalitzats també va pujar i ahir n'hi havia dos més que el dia anterior.

D'altra banda, la velocitat de transmissió del virus va seguir en augment. Ahir es va situar en 0,89, dues centèsimes més que el dia anterior. Aquest indicador (Rt) és una mesura empírica per avaluar la velocitat de propagació d'una epidèmia. Avalua el nombre de persones que, de mitjana, es poden infectar a través d'un cas positiu. Segons les autoritats sanitàries, per tal de mantenir la pandèmia sota control, aquest valor s'hauria de situar per sota d'1.

Transmissió preocupant

I és que a Catalunya, l'Rt ja se situa en 0,99. Això vol dir que cada 100 contagiats en poden infectar 99 de mitjana. Si el paràmetre sobrepassa el llindar d'1, la transmissió del virus començarà a estar descontrolada.

Respecte a la resta de dades, ahir hi havia cinc crítics més que el dia anterior i el total ja torna a fregar els 600. Quant al nombre de persones hospitalitzades, ahir n'hi havia 1.973, 56 menys.

Ahir Catalunya també va sumar sis noves morts i el risc de rebrot va pujar cinc punts fins als 268. La incidència de casos dels darrers catorze dies ha millorat però la positivitat de les proves PCR i tests d'antígens ha augmentat lleugerament. També es cert que s'han fet menys proves PCR i tests d'antígens.

Respecte a la reducció de tests, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon va admetre ahir que en les últimes setmanes s'han reduït el nombre de proves, ja que no es fan cribratges massius a asimptomàtics, i això propicia el descens en el nombre de casos detectats. Tot i així, Catalunya és la comunitat on s'han fet més proves aquesta setmana passada, segons va destacar Argimon. Si es fessin aquests cribratges va admetre que la corba potser ja estaria pujant i l'Rt hauria superat l'1.

Els darrers cribratges massius més destacats a Girona s'han dut a terme a centres educatius de la Garrotxa.