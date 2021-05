La nova vida de mossèn Ferran Jarabo a Alemanya

A principis de 2017, les protestes dels feligresos no van impedir que el Bisbat de Girona rellevés mossèn Ferran Jarabo -identificat amb els postulats més conservadors de l'Església catòlica- com a mossèn de Castelló d'Empúries amb l'argument que havia patit un accident de moto. Quatre anys més tard, viu a Alemanya i ha estat nomenat delegat nacional de les Missions Catòliques de Llengua Espanyola en aquest país.

A principis de 2017, el relleu de mossèn Ferran Jarabo com a rector de Castelló d'Empúries va aixecar una forta onada de protestes entre els veïns, que van demanar per activa i per passiva al Bisbat de Girona que li permetés quedar-se. Jarabo, que pertany a l'ala més conservadora de l'Església, havia tingut un accident de moto feia uns mesos, de manera que el Bisbat va al·legar aquests problemes de salut per donar-li una «excedència pastoral», sense fer cas al miler de signatures que es van recollir a Castelló i a les 200 persones que es van concentrar davant la basílica per reclamar la seva continuïtat. Des del Bisbat sempre es va mantenir que el relleu havia estat pactat i Jarabo, fent gala d'un tarannà discret, no va voler fer cap declaració en públic.

Quatre anys més tard, mossèn Jarabo viu una nova vida a Wiesbaden (Alemanya), país que coneix bé perquè ja hi havia viscut anteriorment. Recentment ha estat nomenat delegat nacional de les Missions Catòliques de Llengua Espanyola a Alemanya, càrrec que ha d'ostentar fins l'any 2026. En una entrevista publicada al lloc web Carta a los padres, que s'adreça a la comunitat hispanoparlant d'Alemanya, Jarabo recorda el seu pas per Girona, el seu accident i la seva vida actual a Alemanya, sense tenir ni una mala paraula per al Bisbat de Girona, malgrat que en el seu moment els feligresos de Castelló van témer que el Bisbat li havia donat l'excedència per la seva «actitud crítica», ja que en diverses ocasions havia defensat, fins i tot públicament, posicions conservadores que l'havien fet xocar amb alguns dels sectors més progressistes de la diòcesi.

Mossèn Ferran era molt estimat a Castelló d'Empúries, on va passar quatre anys. Fins i tot hi va poder cultivar una de les seves grans aficions: la màgia, participant fins i tot en el festival de màgia del poble amb el nom artístic de Màgic Mossèn. Ara, en l'entrevista explica que des d'Alemanya continua practicant aquesta afició, malgrat que amb l'accident va perdre una mica de mobilitat a les mans.

De fet, aquell accident en moto va suposar «un punt d'inflexió» a la seva vida, assenyala. Va haver d'estar tres mesos en un hospital, i després li va venir l'excedència del Bisbat. En la citada entrevista, ell ho recorda així: «En aquell moment vaig pensar que Déu em demanava fer un canvi, que tot això que m'havia passat em cridava a un canvi [...]. Després de parlar-ne amb els meus consellers vaig pensar que potser seria una bona idea tornar a Berlín, on havia estat molt feliç». Va parlar-ne amb la Conferència Episcopal i el 2018 arribava a Wiesbaden, Alemanya.

Jarabo ha viscut des d'allà tot el confinament per la covid-19, i l'evangelització a través d'internet s'ha convertit en una de les seves prioritats. «Amb això de la pandèmia, no m'he perdut ni una missa, ni un diumenge, no he deixat de dir missa per Internet», assenyala, tot afegint que també s'ha adaptat a fer catequesi i reunions del Consell Pastoral per Zoom.

Pel que fa al seu nou càrrec com a delegat nacional de les Missions Catòliques de Llengua Espanyola a Alemanya, avança que entre els seus reptes hi ha impulsar tot l'apartat tecnològic i fomentar la participació dels laics en l'Església.