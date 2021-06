Les comarques gironines s'afegeixen al projecte d'Àrees 5G que impulsa la Generalitat per estendre la revolució digital al territori i impulsar sectors clau de l'economia. L'objectiu, afirma el director general d'Innovació i Economia Digital, Daniel Marco, és "generar igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans de Catalunya, visquin on visquin". L'estratègia és fomentar la col·laboració publicoprivada per millorar el dia a dia de la ciutadania i, al mateix temps, fomentar la competitivitat de l'economia local. A la demarcació, l'Àrea 5G posarà el focus en impulsar projectes –i generar nous llocs de treball- centrats en el turisme, la cultura i els esports, la indústria 4.0 i alimentària, la mobilitat i la gestió de l'aigua.