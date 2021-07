El saló de plens de la Diputació de Girona ha estat l'escenari aquest dimarts de la presentació de 'Vies verdes pel clima', un programa pioner que té com a objectiu principal reduir la petjada de carboni que produeixen els usuaris de les vies verdes i els establiments del sector de la restauració. Coca-Cola ha promogut aquesta iniciativa, juntament amb la corporació i el Consorci de les Vies Verdes, les entitats mediambientals Ecoembes i Ecodes, així com la Federació d'Hostaleria de Girona. El projecte arriba a les comarques gironines amb una primera fase pilot en la qual es porten a terme dues accions: una destinada a usuaris i l'altra a restauradors.

Per un costat, el projecte pretén abordar la gestió sostenible d'envasos a través del reciclatge i conscienciar els usuaris de les vies verdes de la conservació de l'espai natural. En aquest sentit, amb la col·laboració d'Ecoembes, han instal·lat 32 punts de recollida selectiva de residus (23 papereres i 9 contenidors) en onze municipis gironins al llarg dels 57 quilòmetres de la ruta Olot-Girona de les vies verdes. Es tracta dels municipis de Girona, Bescanó, Salt, Anglès, la Cellera de Ter, Amer, les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, la Vall d'en Bas, les Preses i Olot.

En paral·lel, 47 establiments d'hostaleria propers a la ruta també s'han unit al projecte amb el compromís de desenvolupar bones pràctiques ambientals i lluitar contra el canvi climàtic. La iniciativa es troba en el marc del programa 'Hostaleria pel clima', també impulsat per Coca-Cola i desenvolupat per Ecodes.

A tots els establiments adherits al projecte, els hi han calculat de forma gratuïta la petjada de carboni que generen, és a dir, la quantitat d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que produeix la seva activitat. A partir d'aquesta informació, cada establiment, a més de mostrar el seu compromís amb la sostenibilitat, pot conèixer el seu impacte en l'entorn i establir les mesures necessàries per esdevenir més sostenible.

Aquest procés es completa amb la compensació de la petjada de carboni produïda per aquests establiments, que és assumida per Coca-Cola i gestionada per Ecodes a través del programa 'ZeroCO2', que participa en el Mercat Voluntari de Carboni. Es compensa l'acció de neutralitzar la quantitat d'emissions de CO2 que emet una persona, empresa o organització quan fa una activitat invertint econòmicament en un projecte per millorar el medi ambient i l'entorn social on la desenvolupa.

En la seva intervenció, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat que la corporació i el Consorci de les Vies Verdes de Girona tenen "un compromís clar de sempre per la millora del medi ambient, i les rutes de senderisme i cicloturisme són una gran eina de promoció dels hàbits saludables". Ara, amb el projecte 'Vies verdes pel clima, diu Noguer, van "un pas més enllà en l'aposta per la sostenibilitat".

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en nom ha volgut recalcar l'aposta pel reciclatge que ha fet que Girona sigui la ciutat de més de 60.000 habitants del país amb millor gestió dels residus, complint les directrius europees i superant el 50 % de recollida selectiva: "Estem generant també una experiència singular en aquest àmbit com a motor de progrés amb l'economia verda, i totes les iniciatives que sumin en aquest sentit són benvingudes. Cal que totes les administracions i també les empreses treballem conjuntament per millorar la gestió dels residus i la lluita contra el canvi climàtic".

Per la seva part, el responsable de comunicació de Coca-Cola Europacific Partners a Catalunya, Joaquim Edo, ha destacat la implicació de la restauració per aconseguir una transformació i fer que l'activitat econòmica sigui més sostenible amb l'entorn. "Volem contribuir a impulsar la ruta cap a una economia circular a través de la seva reducció, reutilització i recuperació. És per això que volem sensibilitzar els usuaris de les vies verdes sobre la importància de reciclar mitjançant la instal·lació de diferents punts de recollida selectiva", ha dit.

En la mateixa línia, Pablo Barrenechea, adjunt a direcció d'Ecodes, ha manifestat que el projecte 'Vies verdes pel clima' suposa un pas endavant en el compromís hostaler contra el canvi climàtic. "L'èxit de l'adhesió de 47 establiments que formen part de la via Olot-Girona mostra la preocupació d'aquest sector per cuidar el seu territori i millorar els hàbits per contaminar menys. D'aquí que ja comptin amb 1.070 accions climàtiques posades en marxa entre tots els establiments adherits", ha conclòs.