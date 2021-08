Amb un pressupost de 41 milions d’euros i el finançament del Fons Social Europeu i la Fundació «la Caixa», el programa Més Feina treballa per «combatre l’exclusió social i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés del mercat laboral» en l’àmbit territorial de 29 províncies espanyoles. Entre aquestes Girona, on Més Feina va aconseguir al llarg de l’any 2020 facilitar la contractació laboral de 29 persones en risc d’exclusió. A les comarques gironines, en un projecte desenvolupat per Intermèdia des de Figueres, el programa va atendre a un total de 70 i es va ajudar a la formació de 66 persones, 29 de les quals varen acabar incorporant-se a una nova feina.

«En aquests moments de dificultat pels efectes col·laterals de la pandèmia, l’accés a una feina és una eina indispensable per afavorir la inclusió social, especialment necessària per a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat», explica el subdirector general de la Fundació «la Caixa», Marc Simón, per argumentar l’aposta de l’entitat per «per aquesta estratègia d’inserció sociolaboral; també en el programa Més Feina, a través de la Unió Europea». El programa fa un acompanyament en tot el procés que garanteix que, hi ha inserció laboral o no, la persona aconsegueix una formació suficient per ser un aspirant solvent a tenir feina.

Les xifres de Més Feina es van fent més grans si s’aixeca el focus territorial i, per exemple, en el conjunt de Catalunya el programa ha aconseguit 252 insercions laborals i 472 formacions de persones en risc d’exclusió. I, pel que fa al conjunt de l’estat, els resultats de Més Feina són de 4.100 insercions laborals, 6.349 persones en risc d’exclusió a les que se’ls hi ha impulsat la seva formació després d’atendre’n a 10.235. A tot Espanya, el programa de la Fundació «la Caixa» s’ha vehiculat a través de 69 entitats socials i el perfil dels beneficiaris és molt divers. Joves, adults més grans de 45 anys amb discapacitat física o intel·lectual, immigrants o víctimes de violència de gènere que, en alguns casos, arriben derivats pels diferents serveis socials o directament a través de les diferents entitats que col·laboren amb el programa.