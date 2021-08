El ple municipal de dimarts va servir per aprovar amb els vots a favor de tots els regidors excepte els d’Alternativa per Ripoll-CUP, la modificació puntual del pla general sobre el paratge dels plans de la Casanova del Roure i de Cal Menut, segons la qual es desafecta unes planes de la part baixa d’aquesta parcel·la a canvi de protegir una roureda que no n’estava fins ara.

El portaveu de la formació alternativa, Aitor Carmona, va denunciar al ple que en el redactat de la modificació no parla de l’objectiu real d’aquest canvi «que és construir la base del Bike Park a la plana» tot lamentant manca de transparència per part de l’equip de govern. A més Carmona va advertir que el canvi «es fa de forma unilateral, per un interès privat, d’amagat i amb una excusa no real», assenyalant que això crea «neguit en veure què són capaços de fer a canvi d’una suposada repercussió econòmica al municipi». El regidor de l’Àrea d’Obres i Serveis al Territori, Joaquim Colomer, va puntualitzar que la modificació «l’ha fet una part privada i els tècnics municipals no hi han participat», i va garantir que la feina es farà ben feta perquè caldrà el vistiplau dels diferents organismes de la Generalitat. La resposta de Colomer va fer que Carmona qualifiqués el fet de «gravíssim» en entendre que la modificació no respon a un interès general sinó a un de particular. Tant el mateix Colomer com l’alcalde Jordi Munell van assenyalar que a Ripoll i a molts altres municipis s’han fet modificacions de POUM per interessos privats.

Alternativa per Ripoll-CUP és l’únic grup que s’oposa obertament al projecte del Bike Park, sobre el qual Carmona va abocar altres dubtes com si la modificació a mida implicarà «un futur pla especial» i es va mostrar preocupat envers l’impacte ambiental, per la zona per on s’hi farà l’accés, o per si serà compatible amb la variant de la carretera que hi ha prevista en aquella zona. Només el grup d’ERC va donar suport a Carmona per la falta de transparència de Joaquim Colomer a qui van acusar d’»opacitat en la informació», tot i que finalment els seus tres regidors van donar suport a la modificació puntual «perquè veiem interessant el projecte» referint-se al Bike Park.