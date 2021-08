Catalunya va arribar ahir als 5 milions de persones vacunades amb la pauta completa. Concretament, hi ha 5.009.562 catalans amb les dues dosis, 29.049 ciutadans més que en les darreres 24 hores. Des d’ahir s’han subministrat 39.226 noves dosis de la vacuna contra la covid-19. Des de l’inici de la campanya s’han posat 5.598.424 primeres dosis, 14.724 més respecte al balanç anterior, i 4.423.827 de segones, 24.502 més. En percentatges, el 63,5% de la població té la pauta completa i el 70,8% la primera dosi. Si es té en compte la població major de 16 anys, els percentatges són del 74,5% i el 80,9%, respectivament.

Més de 100.000 casos a Girona

Al mateix temps, continuen augmentant els casos alhora que la cinquena onada retrocedeix. Així, ahir es van superar els 100.000 contagis a la regió sanitària de Girona des de l’inici de la pandèmia tenint en compte els declarats per mitjà de totes les proves. En total, se n’han registrat 100.114, 130 més que en el balanç anterior, segons les dades publicades pel departament de Salut. En canvi, no es va declarar cap nova defunció, de manera que el total acumulat des de l’arribada de la covid-19 a les comarques gironines es manté en 2.200 víctimes mortals.

La taxa de positivitat de les proves segueix disminuint. De les 12.594 proves PCR i 7.511 testos d’antígens que es van fer la setmana passada, el 8,35% va donar positiu. Així, aquest indicador ja se situa per sota de la mitjana de la pandèmia (8,65%) i, per tant, torna a estar estabilitzat després d’haver superat el 20% en aquesta cinquena onada.

Pel que fa als hospitals, ahir van tornar a baixar el nombre de pacients crítics. Actualment hi ha 43 persones a l’UCI, 6 menys que el dia anterior. En comparació amb la setmana anterior, que eren 51, hi ha 8 crítics menys. Els pacients en planta, en canvi, van augmentar, i actualment són 141, 6 més que en el balanç anterior. Tot i això, segueixen per sota dels de la setmana passada, quan n’hi havia 188, és a dir, 47 menys.

Finalment, tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació van anar a la baixa. En concret, el risc de rebrot va caure 19 punts i se situa en 282, mentre que el ritme de transmissió és de 0,87, 3 centèssimes menys que el dia anterior.