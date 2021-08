Trànsit té identificats 2.300 conductors amb permisos falsos, aconseguits a través de la trama, amb epicentre a les comarques gironines, que expedia permisos fraudulents a través de canals oficials. La cap provincial de Trànsit a Girona, Marta Solano, ha explicat que no els poden retirar directament perquè, malgrat el frau, s’han fet seguint els canals reglamentaris. «És un suposat document oficial, però no és un document obtingut de forma oficial», explica Solano. Això implica que quan la policia enxampa un d’aquests conductors, no li pot retirar el carnet. «No és tan senzill, cal fer un procés de nul·litat legal», detalla. Per això, demanen als conductors que l’entreguin voluntàriament. De moment, a Girona, ja ho han fet una desena.

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van destapar a principis de maig una organització criminal que falsificava carnets de conduir amb informació de la DGT i operava arreu de l’Estat, amb epicentre a Sant Feliu de Guíxols. La policia va detenir centenars de persones, entre elles el suposat cervell de la trama: un informàtic que treballava a la DGT a Girona (a través d’una empresa externa) i que s’encarregava d’utilitzar les bases de dades per cometre els delictes.

La policia calculava que la xarxa criminal havia aconseguit prop de 7 milions d’euros (MEUR) amb l’expedició de gairebé 2.000 permisos falsos. Aquest divendres, el director general de Trànsit, Pere Navarro, ha concretat que, a hores d’ara, en tenen 2.300 d’identificats a tots l’Estat. És a dir, es coneix la traçabilitat d’aquests carnets, però, legalment, no els poden retirar.

Segons ha explicat Solano, es tracta d’un tema processal «complex» que «serà llarg». «Tenim identificats i traçats els carnets il·legals, però hi ha unes regles processals que s’han de seguir perquè encara que sàpigues que és fals, cal fer un procés de nul·litat legal», ha remarcat. És a dir, que com que els permisos es van expedir pels canals oficials, no n’hi ha prou amb saber que no són autèntics sinó que cal demostrar-ho.

Com que aquest procés és molt complex i s’espera que la via judicial s’allargui per la llarga llista d’implicats en el cas, han optat per «facilitar la reinserció dels permisos». En altres paraules, animar als posseïdors de carnets falsos a entregar-los voluntàriament, a través de la figura de la renúncia. De moment, a les comarques gironines, ja ho han fet una desena de conductors.

En relació amb això, Solano ha explicat que entregar el carnet no els eximirà de les seves responsabilitats legals, però sí que agilitzarà el procés per tal que se’ls puguin treure de forma legal. De fet, ha explicat que hi ha moltes persones que s’han posat en contacte amb la prefectura per retornar-lo i que esperen que passat l’estiu, la xifra augmenti. «Estem donant certa prioritat perquè entenem que és d’urgència», ha insistit Solano.

Paral·lelament, Navarro ha explicat que han demanat una ordre judicial que els permeti la intervenció. «La prioritat és treure de la via pública tots aquells que estiguin conduint amb un permís irregular», ha insistit.

Falta d’examinadors

D’altra banda, Navarro ha explicat que fa mesos que treballen per intentar resoldre la falta d’examinadors a Girona. En concret, ha explicat que s’ha passat dels 11 que hi havia abans de la pandèmia, s’ha passat a 17. «Ara tenim capacitat per atendre la demanda de forma raonable», ha insistit.

Sobre això, ha explicat que algunes de les noves incorporacions són persones interines. «Teníem un problema perquè no hi havia funcionaris de l’Estat que volguessin venir, ho feien mig obligats i quan podien se n’anaven», ha detallat. Per això, es va possibilitar fer una convocatòria d’interins del territori per resoldre la situació. «Hi havia un problema, hi hem fet front i està encarrilat», ha afegit.