El robatori d’un autobús a Olot dijous de matinada per part d’un home va acabar amb un accident a Tolosa que hauria provocat dos ferits. Segons va publicar el diari francès Ladepeche.fr , l’accident va tenir lloc dijous cap a dos quarts d’onze a la plaça Saint-Pierre, al centre del municipi francès, quan un autobús de setze places va xocar amb un vianant i una moto. Els motius de l’accident són per ara desconeguts, però segons apunta el digital hauria provocat dos ferits, un dels quals un jove de 23 anys. Els bombers de l’Alta Garona van evacuar els dos ferits al centre hospitalari de Purpan i no es tem per la seva vida.

El conductor de l’autobús robat va ser detingut per la policia després de constatar que no havia patit ferides per culpa de l’accident, i se li va fer un test d’alcoholèmia que va sortir positiu.

El minibús robat és propietat de l’empresa Teisa, que dijous al matí va denunciar als Mossos d’Esquadra la desaparició del vehicle. La sostracció va tenir lloc la matinada de dimecres a dijous entre les dues i les tres, segons va explicar el director-gerent de Teisa, Àlex Gilabert. Ho saben perquè les càmeres de les cotxeres d’Olot, lloc on reposava el vehicle robat, van captar el moment que un individu entrava amb una ampolla a la mà.

Gilabert assenyala que «van succeïr-se diverses casualitats», ja que la porta de les cotxeres estava oberta perquè les pluges dels últims dies van danyar l’entrada. El lladre hauria aprofitat aquesta circumstància per entrar i endur-se el vehicle, i el va conduir tot sol uns 300 quilòmetres en direcció cap a França fins a arribar a Tolosa, on va tenir l’accident dijous a la nit.

La policia francesa va detenir el presumpte autor després de comprovar que el vehicle tenia matrícula espanyola i que havia estat robat. L’accident va provocar molt de rebombori entre els joves que hi havia asseguts a les terrasses de la plaça. Tot i això, per ara no s’ha esclarit com es va produir l’accident. En tot cas, la policia francesa n’investiga les causes.

El responsable de l’empresa va indicar que per ara no tenen informació sobre on es troba el vehicle sostret, un microbús de 16 places, el seu estat després de l’accident ni de la situació dels ferits. També estan pendents d’aclarir amb l’assegurança qui s’haurà de fer càrrec dels danys. Per últim, Gilabert va assegurar que és la primera vegada que es troben en una situació com aquesta.