Enmig de la prestatgeria dedicada a les ginebres d'un bar de copes hi ha un buit des de fa temps. L'amo el tracta de dissimular ajuntant la resta d'ampolles de diferents marques -Nordés, Mombasa, Gin Mare...-, però n'hi ha una, la preferida entre molts dels seus clients, que ja no pot servir. "Fa tres setmanes ja ens va avisar el distribuïdor que faltaria producte. I així va ser. El Seagram's no ens arriba des de fa dues setmanes, no en tenim. Després ens vam quedar sense Absolut Vodka i avui ja no podem demanar Beefeater", lamenta el propietari del local, que ha començat a oferir ginebra japonesa.

"És un problema que afecta tot el món", afirma Joaquim Boadas, representant de la Fecasarm, la patronal de l'oci nocturn, que explica que els locals gironins també s'estan trobant amb molts problemes relacionats amb la reobertura. "S'ha produit de cop", lamenta. "Els proveïdors no donen l'abast a una demanda tan gran de cop i volta", afegeix. Segons Boadas, a aquesta sobtada reobertura s'hi sumen els problemes ocasionats pel Brexit. "Tenen un problema de falta de personal", explica.

La denúncia de falta de producte s'estén en els últims dies com la pólvora per l'hostaleria, a les portes de l'època amb més vendes de l'any, el Nadal. Des d'España de noche, patronal de l'oci nocturn, mostren la seva preocupació per aquest principi de falta de proveïment i per això han encarregat aquesta mateixa setmana un estudi a tot l'Estat per a conèixer la gravetat del problema. "És que ve el Nadal, però en res també hi ha Halloween", adverteix Vicente Pizcueta, portaveu de la patronal.

Segons diverses fonts del sector de l'hostaleria, els principals distribuïdors apunten a diversos factors per a la falta de producte: la crisi de les matèries primeres, que afecta el vidre, el cartó per a embalar i els suros per als taps; el Brexit, que ha entorpit notablement el trànsit de mercaderies entre el Regne Unit i la resta d'Europa, sumat a la crisi del transport marítim; i que la Xina i els EUA han augmentat la demanda de determinats productes, com el xampany, que també està patint escassetat. Un altre motiu ha estat "el brutal" augment del consum. Fonts comercials de l'hostaleria apunten al fet que en el Pont del Pilar "va créixer la venda d'alcohol un 150%" a Madrid.

Encara que hi hagi diversos desencadenants per a la situació actual, un d'ells torna a ser la crisi de les matèries primeres, que torna a afectar un sector després de fer-lo amb l'automobilístic, per la falta de microxips; el de la joguina, per l'escassetat de plàstic; o el de la ramaderia, per l'encariment dels pinsos.

A Lavinia España, la botiga de vins espanyola més famosa internacionalment, que també és la més prestigiosa en el sector de xampany -tenen més de 200 referències-, vaticinen que hi haurà una relativa afectació. "Es preveu una certa escassetat de productes en les grans cases. Aquesta pot ser una ocasió esplèndida perquè aquells que estan acostumats a beure xampany de marques molt reconegudes s'animin a descobrir els espumosos dels petits productors, que ofereixen una relació qualitat-preu estupenda", afirma Juan Manuel Bellver, director de Lavinia España.

D'acord amb experts en el sector, aquest any hi ha hagut una mala collita per al xampany, que sumat al fet que els EUA n'està important molt més que altres anys, pagant millors preus que la resta d'Europa, convida a pensar que aquest nadal serà difícil trobar les grans marques com Dom Perignon, Moët & Chandon, Mercier, Krug, Ruinart y Veuve Clicquot, que curiosament son propietat de la mateixa empresa: Louis Vuitton Moët Hennessy.

Un altre gran problema que s'estan trobant els bars és la falta de determinats tequiles. "Està havent-hi un problema amb l'atzavara. Farà falta més temps per a solucionar que vingui més mercaderia, però de la resta de begudes espero que se'n trobi una solució aviat. Amb el Tanqueray estem tenint molts problemes", comenta Carlos Moreno, bartender.

"Com que no tinc Seagram's, que s'ha esgotat fins i tot als supermercats, estem servint MG, que és més amarga. La gent està demanant Tanqueray i aviat s'acabarà també", assenyala León, amo d'un bar.

La més afectada

A Pernod Ricard, la distribuïdora de Absolut, Beefeater o Seagram's, entre altres, que, segons molts hostalers, és l'empresa de repartiment de begudes espirituoses amb més problemes, no donen dades sobre la falta de producte. Una portaveu consultada el dijous per El Periódico de España, del mateix grup editorial del Diari de Girona, va remetre qualsevol comentari a la Federació Espanyola de Begudes espirituoses, on encara estan analitzant què passa. "Hem de parlar amb les marques per a saber quina és la seva situació real".

Mentrestant, els hostalers sospiten que ve una època "complicada", just ara que començaven a aixecar el cap. "Mira, d'Absolut Vodka no he tingut una sola ampolla en dos mesos, i de xampany i de tequila ja ni t'explico, ens diuen que no hi ha ampolles, que és per un problema amb el vidre". Qui parla és un hostaler amb més de 20 establiments en tota Espanya que donen ocupació a 300 persones, i que presagia que s'aproxima la "tempesta perfecta" per a l'hostaleria, que assumeix també en les seves pròpies carns la brutal pujada de la llum.

La punta de l'iceberg

"Això és només la punta de l'iceberg; el consumidor haurà de pagar molt més perquè cal sumar-li a tot això la pujada brutal de la llum", assenyala l'empresari, al qual els distribuïdors li diuen que no li poden enviar, per exemple, xampany Mumm, també distribuït per Pernod Ricard, "perquè no hi ha vidre". "No hi ha vidre a la zona on es produeix", mostra la seva estupefacció, "és com si a la Ribera del Duero no hi hagués ampolles per al vi. De xampany igual demanes 20 caixes i te'n porten una. És tot pels xinesos, que durant la crisi han fet apilament de totes les matèries primeres", assegura.

José és un distribuïdor mitjà i assegura que, si bé encara té alguna existència de les marques amb problemes, tracta de racionar-les entre tots els seus clients a l'espera del miracle abans de Nadal. "Tinc problemes amb Tanqueray, amb el Tequila... Igual demanes 10 palets i te'n porten un, així que quan l'hostaler em demana 60 ampolles jo els en dono 20", assenyala, confirmant també que Absolut ha trencat l'estoc.

Treballadors de Varma, una altra de les grans distribuïdores, que representa a Barceló, Hendrick's i Glenfiddich, assenyalen que també noten problemes per la falta de matèries primeres, però asseguren que només es van quedar sense stock de Hendrick's "una setmana" pel consum desorbitat després de la pandèmia. "És que l'hostaleria està venent un 30% més. El consum és brutal i és una cosa que ningú va poder preveure", afirma Gerardo, comercial de la firma.

Mentrestant, altres grans distribuïdores com Maxiuum, que distribueix Larios, Brugal, DYC i Centenari, no estan tenint problemes de subministrament perquè la seva producció és nacional. Tots els ulls s'enfoquen sobre ells perquè poden ser els grans beneficiats del que passa.