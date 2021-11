«La cantina: una realitat diària. TEAjudo a fer el menjar?». Squest projecte de la Fundació Autisme Mas Casadevall de Serinyà ha estat l’escollit per la Fundació «la Caixa» per rebre una ajudar de 23.990 euros dins del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials. El projecte Mas Casadevall té com a objectiu «facilitar un espai de treball per incrementar l’adquisició de nous aprenentatges laborals que puguin ser generalitzats en diferents entorns especialment en àmbits de vida quotidiana, potenciar la presa de decisions per oferir la màxima autonomia personal a les persones amb TEA (Transtorns de l’espectre autista).

La convocatòria «Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia» està dotada amb 4,5 milions d’euros a un total de 216 projectes per millorar l’atenció a l’envelliment, la discapacitat i la malaltia, que beneficiaran en conjunt més de 50.000 persones de tot el territori espanyol. I d’aquests 216 projectes un és del Mas Casadevall que, la possibilitat d’oferir nous aprenentatge als usuaris de la fundació, busca «incrementar les relacions interpersonals i potenciar hàbits de salut, des d’una sostenibilitat i cura de l’entorn».

El president de la Fundació «la Caixa», Isidre Fainé, va destacar que aquest programa reflecteix «el compromís de la Fundació amb la societat, així com amb el treball de les entitats socials, al mateix temps que suposa una resposta a la bretxa econòmica i social ocasionada per la crisi sanitària de la Covid-19, especialment entre les persones més vulnerables».