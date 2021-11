Girona es troba entre les ciutats on el portal de reserves Airbnb impulsarà restriccions per a evitar festes la nit de Cap d’Any. En 2020, les mesures posades en marxa en la plataforma van suposar el bloqueig en la capital gironina de més de un centenar de persones que no disposaven de crítiques positives en el seu historial, requisit indispensable per a poder llogar. Com a novetat, aquest any Airbnb ha anunciat que implementarà restriccions més estrictes en les reserves de dues nits i verificarà alguns factors de risc, més enllà de l’historial de ressenyes dels hostes com la localització de l’anunci.

Segons el mateix portal, «a mesura que els viatges tornen i les vacunes continuen desplegant-se a nivell mundial, Airbnb vol promoure la seguretat dels amfitrions, els hostes i les comunitats locals». La plataforma ha presentat recentment noves mesures per a evitar festes durant la nit de Cap d’any, ajudant a protegir els amfitrions i minimitzant les alteracions en els veïnats.

Després de les mesures pilot de l’any passat, enguany la plataforma prohibirà les reserves d’una nit per a Nit de cap d’any en tots els allotjaments sencers per a aquells hostes que no tinguin un historial de ressenyes positives en Airbnb. També s’agregarà un factor addicional perquè sigui el més difícil possible intentar eludir aquesta prohibició d’una nit, implementant restriccions més severes en les reserves de dues nits.

Les mesures, que van entrar en vigor el passat 1 de novembre, impliquen que els hostes sense un historial de ressenyes positives tindran prohibit fer reserves d’una nit en anuncis d’allotjaments sencers.

Pel que fa a reserves de dues nits, a mesura que s’acosti l’Any Nou, s’implementaran restriccions més estrictes que suposaran un major fre per a les festes. Per exemple, s’aprofitarà i s’amplificarà la tecnologia de la plataforma que restringeix unes certes reserves realitzades en la mateixa localitat i d’última hora per part d’hostes sense un historial de ressenyes positives.

Els hostes que tinguin un historial de ressenyes positives al portal no estaran subjectes a aquestes restriccions, que estan vigents a Espanya, els EUA (inclòs Puerto Rico), el Canadà, el Brasil, Austràlia, Nova Zelanda, França i el Regne Unit.

Girona, al top 5 de bloquejos

En el conjunt de l’estat espanyol, aquestes mesures van ser efectives contra 11.000 hostes durant els intents de reserva abans de Cap d’any de 2020, i la plataforma estima que aquests esforços van aconseguir els seus objectius de reduir potencials festes. Les ciutats amb major nombre de persones bloquejades van ser Barcelona (més de 1.600), Madrid (més de 1.500), València (més de 600) i Sevilla (més de 250). Girona va irrompre en el cinquè lloc del rànquing (més de 100), superant a altres destins eminentment turístics com Màlaga, Marbella, Palma, Santiago de Compostel·la i Eivissa.

Des del seu llançament a l’agost de 2020, la tecnologia de prevenció de festes va bloquejar o va redirigir els intents de reserva de 50.000 persones a Espanya en un any.

Segons la companyia de reserves, aquestes iniciatives formen part dels compromisos per a ajudar a promoure el retorn de viatges segurs a Europa.

Amb la finalitat de desenvolupar contínuament una comunitat més segura, Airbnb també ha anunciat recentment l’expansió global de la seva Línia d’Assistència Urgent a 11 nous idiomes: japonès, portuguès brasiler, francès, coreà, holandès, espanyol, malai, alemany, italià, txec i hongarès.

Les restriccions dels portals de lloguer s’afegeixen a les de l’administració, que de tota manera -si no es produeix un notable augment de casos de Covid- seran aquest any força més lleus que en 2020. De fet, l’any passat hi va haver forta polèmica precisament perquè el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va exigir al Govern mesures «més contundents i efectives» per a nit de cap d’any per reduir l’impacte de la pandèmia, després que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, hagués dit en roda de premsa les restriccions fins aleshores vigents i les considerés «adequades».