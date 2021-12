Amb la voluntat de recuperar les activitats d’abans de la pandèmia, demà arrenca la programació d’activitats de Nadal a Banyoles. L’acte inicial serà l’encesa de llums, que anirà acompanyada d’una festa a la plaça Major a partir de les 7 de la tarda que comptarà amb un espectacle de llums, la projecció d’un mapping amb diferents treballs dels alumnes de secundària de la ciutat, una cantada de Les Veus de l’Estany i la tradicional xocolatada popular, per a la qual els organitzadors demanen -per raons sanitàries- que els assistents es portin el got de casa. Aquest any s’han ampliat els carrers amb il·luminació nadalenca, completant tot el passeig de la Indústria fins al passeig mossèn Constans. També s’ha reforçat la il·luminació del carrer Abeurador fins a la plaça Major.

Els dies 11 i 12 de desembre, la plaça Major recuperarà la Fira de Nadal amb el tradicional mercat i els tallers artesanals, on es podran veure en viu tretze oficis com el de ceramista, teixidor, forjador, vidrier o paperer, entre d’altres. Com a novetat, hi haurà un torner de fusta. La fira també comptarà amb l’espai «Atelier dels Oficis», amb jocs per a mainada de 0 a 6 anys.

L’Espai de Circ de Nadal oferirà diferents actuacions tant dissabte com diumenge amb demostracions de malabars, pista de monocicles, xancles i equilibris sobre objectes i aeris organitzats per l’associació cultural Un Salt de Circ. La Marató de TV3 també hi serà present, a amb activitats per recollir fons per la causa d’enguany, la salut mental, i hi haurà deu parades d’entitats socials de la ciutat i la comarca. La Mostra de Pessebres de Banyoles i Comarca tornarà a partir del dia 5 al Monestir de Sant Esteve i en aquesta ocasió es farà un itinerari de visita en un sol sentit.

Retorn de la cavalcada

Els actes organitzats amb motiu de la cavalcada dels Reis s’iniciaran el dissabte 18 amb l’arribada dels patges reials, que es farà a la plaça del Monestir i durant la qual es presentarà en Lup, el nou patge. Pel que fa a l’Ambaixada Reial, es farà al claustre del Monestir amb visites guiades de 15 minuts, amb grups de 35 persones. Per assistir-hi, caldrà una retirada prèvia d’entrada.

El 5 de gener, si la pandèmia ho permet, la Cavalcada dels Reis d’Orient tornarà als carrers de la ciutat amb la participació de 300 persones. La comitiva arrencarà a les sis de la tarda al Camp de Futbol Vell amb un espectacle de benvinguda i continuarà pels carrers fins al Parc de la Muralla.

Finalment, la representació dels Pastorets torna a la ciutat amb cinc funcions després de la suspensió de l’any passat per la Covid.