L'Associació d'Hostaleria de Girona està «angoixada, trista i molt enfadada» amb les restriccions anunciades pel Govern. Consideren que es tracta d'un «tancament encobert» en un sector que «està en coma», tal com ha assegurat el vocal de l'associació, Xavier Manresa. De moment, alguns clients ja han començat a cancel·lar les taules de cara a les festes. «Teníem les reserves plenes per Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any i ens estan entrant moltes anul·lacions. Lògicament, amb tot el producte comprat i entrat en neveres. Un desastre», explica Nisu Castelló, el propietari de Can Pau de Cantallops. Per altra banda, els comerciants gironins creuen que les restriccions afectaran les vendes perquè la gent tindrà menys ganes de comprar.

Després que aquest dilluns el Govern anunciés noves restriccions en sectors com ara l'hostaleria i el comerç, els empresaris encaixen aquestes decisions amb resignació i angoixa. Des de l'Associació d'Hostaleria de Girona afirmen que estan «molt enfadats» amb el Govern perquè veuen «improvisació» amb les restriccions pocs dies abans de començar una de les etapes més fortes per a la restauració. El vocal de l'associació, Xavier Manresa, critica que el Govern no limiti l'aforament en altres activitats com els casals de lleure de Nadal o les cavalcades de Reis, on es produeixen grans aglomeracions de gent. A més, creuen que la reducció de l'aforament a l'hostaleria no va acompanyat de les ajudes corresponents al sector. «Si hem de tancar, ho farem, però ens calen ajudes», ha afegit el representant de la restauració gironina en l'associació d'hostaleria.

En aquest sentit, Manresa ha recordat que abans hi havia els ERTO que permetien posar treballadors a l'atur en moments de menys activitat econòmica, però ara ja no compten amb aquesta eina. «Hi ha ajudes? Zero. Hi ha ERTO? Zero. Ens han deixat i espavileu-vos». Per altra banda, el vocal també ha apuntat que aquesta primavera caldrà començar a tornar l'ICO que es va concedir durant la pandèmia. A més, les mesures arriben quan els empresaris ja han comprat tot el menjar de cara a les festes. Ara, no saben què faran de les neveres plenes en un moment en què les anul·lacions s'acumulen i el llistat de taules plenes cada vegada es va buidant més. Aquestes cancel·lacions també s'han traslladat als hotels, que de moment noten com els clients opten per anul·lar les estades a la ciutat. A les neveres plenes s'hi sumen els sobrecostos que han portat el preu de la llum i els impostos municipals que s'han recuperat de cara al 2022 i que fins ara l'Ajuntament havia bonificat. «Som els últims, els més maltractats», ha afirmat Xavier Manresa.

Menys vendes pels baixos ànims

En el sector del comerç, la notícia de les restriccions també ha caigut com un gerro d'aigua freda en plena campanya de Nadal. Des de l'associació Girona Centre Eix Comercial creuen que la limitació d'aforament no serà un problema perquè el petit comerç ja l'havia estat complint fins ara. «Molts de nosaltres demanàvem a la gent que s'esperés a fora quan vèiem el local ple», ha afirmat la portaveu de l'entitat, Mercè Ramírez de Cartagena. Ara, però, les mesures podrien afectar a les vendes perquè creuen que la gent «no estarà animada per anar a comprar». Si bé és cert que la campanya de Nadal ja fa unes setmanes que va arrencar a bon ritme i ja hi ha «una part salvada», els comerciants gironins temen que les «notícies negatives» suposin un fre en les compres. I aquest fre arriba en un moment en què molts empresaris havien decidit comprar més estoc que l'any passat en vistes del bon ritme de vendes que hi havia amb el Black Friday i les primeres setmanes de desembre. Ara, els comerciants confien a poder treure tots els productes durant les rebaixes d'hivern.

L'any passat, però, les mesures van afectar de ple aquestes rebaixes, ja que obligaven els comerços a tancar els caps de setmana. «Aquest any no pinta massa bé», ha apuntat Ramírez de Cartagena. Tot i això esperen que la situació «no vagi a pitjor» i a partir del gener puguin treure tot l'estoc que acumularan els dies vinents. Les rebaixes i la campanya de Nadal haurà d'ajudar a garantir el pagament de l'ICO que molts establiments van demanar després del primer confinament i que hauran de començar a pagar-se a partir del març. Tot i això, els comerciants han demanat a les administracions que plantegin allargar els terminis per tornar els diners a causa de les noves restriccions. «Les mesures, amb la situació sanitària que tenim, hi han de ser, però demanem al Govern que ens ajudi en allò que pugui», ha reblat la portaveu de l'associació.

Anul·lacions i pèrdues

Amb reserves plenes i els productes comprats. Així és com han agafat les restriccions el sector de l'hostaleria. La decisió anunciada aquest dilluns per Govern ha sorprès el sector i està provocant una allau de cancel·lacions. És el cas del restaurant Can Pau de Cantallops. El seu propietari, Nisu Castelló, explica que molta gent està cancel·lant les reserves que tenien per al dia de Nadal i Sant Esteve i temen que acabi passant el mateix amb el Cap d'Any. L'establiment, amb capacitat per a unes 300 persones, diu que es conformaria amb la meitat de l'aforament, però que el toc de queda suposa l'estocada final. En el seu cas, aquesta és una de les celebracions més especials de l'any. Ho tenien tot ple, havien contractat més personal, una orquestra i un DJ. A tot això, és clar, cal afegir-hi el menjar, que fa temps que tenen comprat i «en neveres». «Veurem què podem fer i si podem salvar part dels mobles», afirma Castelló. Al seu entendre, les restriccions arriben tard i sempre toca pagar-les «als mateixos». «Nosaltres estem molt a prop de la frontera amb França i veiem com allà ja fa dies que prenen mesures... Hem anat tard i hem generat molta despesa a les empreses, que ja ho tenien tot comprat», afegeix. Una opinió que comparteix el president de l'associació Comerç Figueres, Frederic Carbó. Carbó diu que sembla «el dia de la marmota» i afirma que les noves restriccions els «sorprenen». «Jo no veig que amb tots els diners que no es facturaran s'estigui contractant més personal sanitari o s'incideixi en la vacunació. Crec que a la gent que ens gestiona els hi va gran», assegura.

El sector cultural s'adapta al 70%

Un altre sector afectat per les restriccions és el cultural, que haurà de reduir el nombre de butaques disponibles al 70% de totes les localitats disponibles. Un dels que ha començat a canviar les butaques és el Circ de Nadal de Girona. Actualment, ja tenien 12.000 entrades venudes i això ha portat que diverses funcions ja tinguin pràcticament tot l'aforament ple. De fet, el Circ de Nadal ha anunciat que posa a la venda les últimes entrades per les funcions del dia de Nadal i Sant Esteve i també en queden molt poques pel dia 27. A banda del 70% de l'aforament, els espectadors hauran de portar la mascareta posada en tot moment i els organitzadors ventilaran constantment l'espai i desinfectaran els seients abans i després de cada funció. Per regular els accessos s'han generat circuits d'una sola direcció amb portes d'entrada i sortida independents per tal que no es creuin les persones.