Per segon any consecutiu, el Ministeri de Sanitat ha exclòs de la convocatòria de l’examen per aconseguir una plaça de formació sanitària especialitzada a totes aquelles persones contagiades de covid-19. Així ho va deixar clar en les instruccions publicades el 21 d’aquest mes, en el qual també constaven en els «criteris d’exclusió» aquelles persones que es trobin en quarantena per ser contacte estret i no tinguessin la pauta completa i persones amb presència d’algun símptoma de covid-19.

Però el que més ha indignat al col·lectiu sanitari i universitari és que no s’ha ofert cap alternativa per a aquests aspirants, com per exemple la possibilitat de fer l’examen en una altra convocatòria, tal com es fa en altres processos selectius similars, o bé fer la prova en una sala separada, com havia reclamat la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM). De fet, l’entitat recorda que les mateixes instruccions de la prova concretaven que «qui iniciï símptomes durant l’examen pot comunicar-ho i ser traslladat en una sala individual».

La manca de solucions per part del Ministeri ha fet bullir les xarxes socials al llarg del cap de setmana. El mateix dissabte, el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, Joan San, expressava a través del compte oficial de Twitter de la facultat la «indignació pel tracte donat a graduades i graduats positius de covid-19 en l’avaluació».

De fet, segons ha explicat San a aquest diari, la decisió de Sanitat és «il·lícita i injusta» i malgrat prèvies negociacions «no hi ha hagut manera que es proposessin alternatives». El degà denuncia que s’han «vulnerat» els drets dels estudiants i especifica que oferir altres convocatòries «no és tan difícil, tal com fem en els exàmens de la facultat». Joan San lamenta el «greu» perjudici cap als aspirants, ja que «possiblement molts dels opositors s’han presentat a l’examen malgrat tenir coronavirus o símptomes, per tal de no perdre l’oportunitat d’optar a una plaça, després d’anys de preparació».

Queixes a Argimon i Geis

Paral·lelament, San assegura que ha fet arribar les seves queixes al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. De fet, Geis ha expressat en una piulada que la decisió de Sanitat és una «vergonya» i ha reivindicat que «cal garantir el dret a l’examen del MIR als aspirants afectats per covid-19». A més, ha constatat que en l’examen d’accés a l’advocacia sí que es va fer segona convocatòria i, finalment, ha assegurat que estan estudiant emprendre «mesures legals».

D’altra banda, el president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, ha lamentat que els responsables de Sanitat «han badat molt» i ha demanat que es trobi una «alternativa», ja que «la situació actual agreujada per la manca de professionals justifica encara més una solució immediata».

Finalment, l’exdegà de la Facultat de Medicina, Ramon Brugada, també ha criticat que «l’any passat, als estudiants de sisè se’ls va demanar ajut amb la covid. Ara se’ls ha dit que ho senten molt, però que han d’esperar un any si són positius».

Segons Joan San, s’han presentat una setantena d’estudiants de Medicina de la Universitat de Girona que opten a una de les 8.188 places de metge resident. D’altra banda, el total de places per a totes les especialitats és de 10.634, 385 més que l’any passat, i s’hi han presentat 28.714 persones. A Catalunya hi ha 1.827 aspirants a medicina, 549 a psicologia, 423 a infermeria, 116 a farmàcia, 5 a química i 19 a física.

«Poc satisfets» amb l’examen

La prova va tenir 200 preguntes tipus test més 10 de reserva, 25 més que a les convocatòries anteriors i, per això, va ser de més durada. Segons el degà de Medicina de Girona, els aspirants «no han sortit gaire satisfets de l’examen, ja que s’han obviat alguns aspectes sobre cardiologia i estadística». Finalment, San també critica el sistema d’avaluació actual i que l’augment de places hagi sigut «tan baix» tenint en compte la previsió de jubilacions futures.