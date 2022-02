El càncer de mama, còlon i pulmó són els més freqüents entre les dones de la província de Girona, segons el darrer informe CanGir de Salut, que analitza la incidència de la malaltia de forma periòdica. Però hi ha una altra tipologia de tumors que no se’n parla tant pel fet de ser més «minoritaris» i, com a conseqüència, no s’hi destinen tants recursos: els càncers ginecològics.

Fa sis anys que l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de Girona va crear la Unitat Funcional de Ginecolocia Oncològica, formada per professionals de l’ICO i el Trueta, per tal de donar resposta a una necessitat creixent. L’oncòloga Pilar Barretina destaca que la importància de la unitat ja que «aporta beneficis a les pacients tenint en compte que podem dur a terme una acció més multidisciplinària, amb la intervenció de diversos professionals». Barretina afegeix que s’ha creat una «xarxa» amb tots els hospitals comarcals per tal que «qualsevol sospita d’aquest tipus de tumor, es pugui tractar com correspon des de la unitat». Habitualment, està formada per entre sis i nou professionals i destaca que l’equip ha anat creixent a mesura que s’ha anat consolidant.

Els tumors que tracten més habitualment són els d’ovari, coll uterí o cèrvix i cos uterí o endometri. D’aquests, segons dades de l’informe CanGir, el tumor de cos uterí és el cinquè més freqüent entre les dones gironines. «Majoritàriament, és un tipus de càncer que detectem en dones de més de setanta anys i, en aquest cas, a part de l’augment de l’esperança de vida, els factors de risc també condicionen el seu desenvolupament de forma considerable», detalla Barretina. De fet, patologies com l’obesitat o la diabetis, entre d’altres, són molt perjudicials. «Hem de fer un esforç per tal de promoure un estil de vida saludable, amb una bona alimentació i exercici físic, per tal de reduir els factors de risc», exposa l’oncòloga.

L’equip de ginecologia oncològica també destaca per la seva expertesa, que els permet col·laborar en investigacions d’àmbit internacional amb un «paper destacat», segons afirma Barretina. En un d’aquests estudis, s’ha desenvolupat un fàrmac que està sent «eficaç» contra el càncer d’endometri. «Normalment, la primera tècnica que s’utilitza és la quimioteràpia. Fins ara, quan no funcionava, se seguia amb el mateix procediment, però ara aquest medicament resulta ser una bona alternativa, ja que s’obtenen bons resultats».

D’altra banda, en el cas del càncer d’ovari, que se sol diagnosticar en una població d’entre 60 i 65 anys de mitjana, Barretina també ha participat en un estudi d’un fàrmac que permet reduir el risc de recaiguda, un cop s’ha superat el tumor, i per tant, a la llarga, pot repercutir en una millora de la supervivència.

Finalment, el càncer de coll d’úter sol ser el menys freqüent però és el que es detecta en dones més joves, concretament de menys de 45 anys. D’aquests tres tipus de càncers, la incidència del de cos d’úter va a l’alça, el d’ovari es manté bastant estable i, finalment, el de coll uterí va més a la baixa, segons ha pogut constatar Barretina.

Importància de la prevenció

D’altra banda, l’oncòloga, que també és investigadora de l’Idibgi, fa una crida a la població a participar en els cribratges, ja que «una detecció precoç sempre és fonamental per a la supervivència». En el cas del tumor de cèrvix, lamenta que encara hi ha molta reticència en la vacunació contra el virus del papil·loma humà. «Aquest tipus de càncer pot ser devastador si no es detecta a temps, la prevenció és clau, sobretot en noies joves», conclou.