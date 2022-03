La regidoria de comerç de l’Ajuntament de Ripoll està enllestint l’ampliació i regulació de l’ordenança que ha de permetre la instal·lació de pèrgoles al sector de la restauració del municipi. Fins ara es contemplava l’existència de taules i para-sols, però no s’hi incloïa una estructura fixa i coberta. Els dos anys de pandèmia han evidenciat que bars i restaurants han tret més profit que mai de les terrasses, després que també se n’aprovés l’ampliació del perímetre per respectar la distància entre taules i comensals. Tot plegat ha afavorit aquesta reformulació que en els propers plens haurà de ser ratificada pel consistori.

La voluntat de l’equip de govern és que les pèrgoles serveixin perquè les terrasses segueixin tenint activitat en els mesos d’hivern, i per això se subvencionarà una part del cost de les estufes per mantenir-hi una temperatura agradable, que fins i tot «ja s’ha previst en els pressupostos» segons explica la regidora de comerç i futura candidata a l’alcaldia per Junts, Manoli Vega. Ara mateix la intenció de Vega és «trobar el consens tant amb l’oposició com amb el sector de la restauració» basant-se en la uniformitat en el mobiliari, els materials i els colors que s’utilitzin. De moment es va presentar una proposta inicial amb presència de vidre, tot i que els restauradors van considerar que resultaria massa cara, i se n’estan reformulant els conceptes. Vega té clar que «no volem pèrgoles barroeres» i per això busquen un punt de trobada amb els empresaris que permeti unes estructures que puguin desmuntar-se en un dia i on materials com el plàstic no hi siguin presents.

Arran de les necessitats del sector en època Covid alguns establiments han creat espais que no compleixen la normativa. L’Ajuntament ja els ha instat a retirar-los, però serà flexible a l’hora de permetre que s’adaptin a l’ordenança modificada que s’està preparant.