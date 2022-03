Milers de pacients crònics s’han beneficat del nou procés de dispensació de la medicació hospitalària ambulatòria (MHDA), que des de fa dos anys està a disposició de pacients específics. El projecte, dissenyat el març del 2020, just a l’inici de l’esclat de la pandèmia de la covid-19, es va posar en marxa sent pioner a tot l’Estat espanyol. Actualment, la iniciativa s’ha estès a tot al territori. Hi participen 38 hospitals i 2.484 farmàcies comunitàries de tota Catalunya. El Departament de Salut i el CatSalut estableixen el marc legal, les bones pràctiques i el seguiment de la seva implementació. L’objectiu és facilitar als malalts l’accés en proximitat de la medicació. Des dels hospitals es valoren els pacients que, a criteri clínic, poden requerir-hi per motius de risc, incloent-hi compromís immunitari, afectació pulmonar greu, fragilitat clínica, dependència o vulnerabilitat i que per distància del seu centre hospitalari es justifiqui la seva inclusió en el programa.

La presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial, Carme Rigall, ha afirmat recentment a aquest diari la importància de preservar aquesta iniciativa, ja que «per als pacients és molt més còmode no haver-se de desplaçar als hospitals». També espera que la mesura perduri més enllà de la pandèmia. La primera distribuïdora va ser Fedefarma. «Per a nosaltres no ens ha suposat cap inconvenient, sempre que podem col·laborem eestretament amb Salut», afirma el seu president a Girona, Ramon Iglesias.