«S’ha posat de manifest que, malgrat les dificultats del moment actual, la gent té ganes de viatjar», assegugra Martí Sarrate, president del B-Travel. Aquesta fira professional del sector turístic que acaba de tancar portes, ha rebut més de 20.000 visitants en tres dies, superant les expectatives dels organitzadors.

Sarrate també és president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave), que fa uns dies també va difondre previsions a partir d’una enquesta als seus associats.

Així, les agències de viatge esperen un increment de les reserves per a aquesta Setmana Santa d’entre el 40% i el 50% respecte al passat any. Encara que la guerra d’Ucraïna i l’alça de preus ha alentit el ritme de reserves dels espanyols, els professionals del sector turístic són optimistes amb la recuperació percebuda i l’augment de la mobilitat internacional.

L’arribada de viatgers de França, Regne Unit i del Benelux és clarament perceptible per les agències receptives (les encarregades d’oferir serveis als estrangers que visiten Espanya).

En opinió dels analistes d’*Acave, la Setmana Santa d’enguany es mostra clarament com «l’inici de la remuntada per a la majoria d’empreses del sector». Un 42% dels enquestats xifra l’increment previst per sobre del 50%. Segons l’enquesta, un 11% de les agències consultades no ha notat cap efecte per la guerra d’Ucraïna, mentre que un 72% afirma que s’ha alentit el ritme de reserves, encara que no hi ha cancel·lacions.

Sobre l’acceptació de la pandèmia en la decisió de viatjar, un 58% considera que encara està afectant, mentre que un 52% creu que ha deixat de ser un factor crític.