Després de dos anys de restriccions per la pandèmia, la gent tenia ganes de gaudir, per fi, d’unes vacances de Setmana Santa amb alegria i sense limitacions. A les comarques gironines aquesta ebullició s’ha notat arreu, tant a la costa com a l’interior i la muntanya.

Al llarg del dia d’ahir, i coincidint amb un temps de primavera estival, les platges de la Costa Brava es van omplir amb els primers banyistes de la temporada; el Barri Vell de Girona estava ple a vessar i les terrasses lluïen de turistes amb màniga curta i bermudes sota un sol radiant i, finalment, els amants de la muntanya, gaudien dels darrers dies de neu.

MÀXIMA OCUPACIÓ

El sector turístic gironí ha recuperat les xifres d’ocupació prepandèmiques després de dos anys amb percentatges baixos a causa de les restriccions. Així ho afirmava ahir el president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, Josep Carreras. De fet, els pics més alts es van assolir ahir i divendres, amb una ocupació pràcticament del 100%. A més, dijous la xifra va ser més elevada del previst, amb un 95%. «Han coincidit una sèrie de circumstàncies que han fet que vinguessin molts visitants, com ara el bon temps i la coincidència amb esdeveniments esportius», va explicar.

Cal tenir present que la majoria de turistes provenen de la resta d’Espanya, on dijous era festiu i per això es van assolir aquests nivells tan alts. D’altra banda, Carreras no es mostrava tan optimista per avui i demà, quan vaticina que l’ocupació baixarà fins al 70%, tenint present que molts visitants ja marxen avui. Malgrat tot, admet que «no s’han de subestimar» les reserves d’última hora. Finalment, lamenta que «encara hi ha molta diferència entre els caps de setmana i entre setmana» tot i que es mostra optimista i espera que aviat l’ocupació s’anivelli, tal com passava abans de la covid-19.

FIRES EN TO (F)ESTIU

Les fires han estat un altre dels pols d'atracció de visitants, que han fet del quilòmetre zero un aparador polièdric per a assaborir una afluència prepandèmia liderada, sobretot, pel turisme català. El Mercat Medieval de Calonge es va convertir ahir en una parada obligada, que va vestir el nucli antic de tons medievals amb una flux de públic que, segons fonts de l’Ajuntament, es veia «superior al d’altres edicions». Hostalric també va homenatjar el seu passat amb la Fira Medieval, que commemora enguany el seu 25è aniversari recuperant la seva màxima esplendor. Per la seva banda, la Bisbal d’Empordà va treure pit del seu llegat ceramista amb la fira d'artesania, que també va voler homenatjar oficis tradicionals com la cistelleria o l’espardenyeria. També hi va haver lloc per la gastronomia, que va exhibir brunyols i garnatxa a Garriguella i, avui, serà el torn dels formatges artesans a Ribes de Freser. Localitats com Girona o Corçà van acollir la tradicional cantada de caramelles, que en aquest cas va comptar amb la participació de la coral de Corçà i els grallers de la colla gegantera.

temperatures d’estiu

Totes aquestes activitats van anar acompanyades d’un ambient que recordava més a principis d’estiu que no de primavera. Les temperatures màximes ahir van fregar els 29 graus en molts municipis i fins i tot, van superar-los a Girona ciutat (29,3 graus). L’Alt Empordà va ser de les zones amb temperatures més elevades. A Cabanes per exemple, el termòmetre es va quedar en els 28,9 graus i a Sant Pere Pescador en 28,8. D’altres zones de l’Interior com Banyoles (28,4 graus) o Olot (24,4 graus) també van viure un dia estival. La tònica tèrmica de la jornada va deixar temperatures màximes que van rondar entre els 26 i 29 graus a la major part de la província. En àrees de muntanya també va pujar la temperatura i a Sant Pau de Segúries per exemple es va arribar a 23,4 graus i A Núria, als 13,7.

Aquesta situació però avui ja serà història perquè es preveu una baixada de la temperatura. Les màximes cauran entre sis i vuit graus de mitjana.