«Estem molt i molt contents de com està anat aquest any la venda de mones de Pasqua», assenyala Àngel Garcia, president del gremi de pastissers de la Província de Girona.

Així, els pastissers gironins encaren amb optimisme la celebració del dia de la mona, una tradició que «clarament segueix molt viva», segons el responsable del gremi. Les vendes de mones i ous de pasqua s’està fent a bon ritme i «estan molt igualades» amb les xifres prepandèmiques del 2019, tal com apunta Garcia. Així mateix ho celebra Lluís Armengol, de la Pastisseria Armengol de Girona, que assegura que en fa un balanç «molt positiu».

«Cada cop hi ha gent menys batejada i que segueix la religió, però afortunadament encara se celebra molt, la mona», apunta Armengol.

Aquest any, ha fet més de 300 mones amb un total de 132 models diferents. D’entre els dissenys més destacats hi ha el ja mític pokémon Pikachu, Harry Potter, superherois de la saga Marvel com Spiderman i, fins i tot, la nova estrella de futbol, Alèxia Putellas.

Malgrat la bona valoració que fan els professionals del sector, no passa per alt la crisi alimentària que ha afectat de ple en la falta de matèria prima. «L’encariment dels productes ha tingut repercussió als preus de les mones, encara que hem intentat afinar-los al màxim», assegura Garcia. Tot i això, Armengol apunta que «per sort» en dates assenyalades com aquestes «sempre hi ha gent que compra».

Així doncs tampoc sembla afectar-los la competència directa de les mones industrials que es poden trobar als supermercats, ja que «el valor de l’artesania és impagable», subratlla Armengol.

Al mateix moment, el president del gremi reivindica el procés artesanal de la mona. «Ni la feina manual ni la qualitat de la matèria prima es pot comparar amb la que utilitzem els pastissers», afegeix. Tant Armengol com Garcia destaquen l’evolució i el canvi que ha patit el sector els darrers anys. «Abans cada diumenge teníem la pastisseria plena de gent que venia a buscar tortell, ara només en dies assenyalats», diu Armengol, mentre que, per la seva part, Garcia lamenta que «aquesta és l’única època de l’any que la mainada ve a la pastisseria».

La mona més cara i pesant de Girona, a casa Cacao

Els germans Roca tornen a ser protagonistes gastronòmics, en aquest cas per fer la mona més gran (i més cara) de Girona. Es tracta d’un ou de Pasqua de més de mig metre d’alçada que pesa aproximadament seixanta-dos quilograms i que ha estat exposat durant tota la Setmana Santa a l’aparador de la cafeteria de Casa Cacao.

Malaraudament, l’ou de Pasqua no està la venda per qüestions higièniques. Tal com apunten fonts del local, «està massa exposat, tothom el mira i li fa fotos, no el podem vendre amb aquestes condicions». Així, l’ou només ha estat fet com a decoració per aquestes dates de Setmana Santa i per generar salivera als amants de la xocolata.

A l’altre costat de carrer, a la Botiga Casa Cacao, hi ha un ou de pasqua farcit amb pipies de girasol i capes de llimona que pesa cinc quilograms i val 250€ euros. Aquest és el segon any que Casa Cacao celebra la Setmana Santa i avui ja havien esgotat gairebé tots els ous de Pasqua.