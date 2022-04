L’Ajuntament d’Olot ha unificat els serveis de cultura i educació en una única àrea, que s’ubica a la segona planta de l’Hospici. A partir d’ara, doncs, serà aquí on qualsevol persona haurà de dirigir-se per fer els diferents tràmits relacionats amb temes culturals i educatius de la ciutat. Tot i això, el consistori informa que tant les adreces electròniques com els números de telèfon seran els mateixos que fins ara, amb l’objectiu de «facilitar l’adaptació i fer una transició».

Segons expliquen, l’objectiu no és situar dos àmbits separats sota un mateix paraigües, sinó que la intencó és «hibridar programes, barrejar equips, crear projectes que superin fronteres i trenquin amb els compartiments estancs».