Els Agents Rurals han fet un total de 247 inspeccions a les comarques gironines durant el dispositiu especial de vigilància de Setmana Santa. El grup més nombrós d'actuacions són les inspeccions de pesca, que han estat 65 i s'han saldat amb tres denúncies. També han fet actuacions relacionades amb la circulació de vehicles motoritzats. N'han fet 59 i han interposat tretze denúncies. Entre el 15 i 18 d'abril, han mantingut un operatiu especial de vigilància i control dels espais naturals protegits per garantir el compliment de la normativa i la preservació de l'entorn. Per aquest motiu, més de 200 efectius del cos han treballat arreu de Catalunya, centrant esforços especialment en més de 50 parcs i espais naturals.

L'afluència d'usuaris ha generat 41 actuacions i la de vehicles 33. A més, han fet onze inspeccions relacionades amb les acampades i sis en àrees recreatives. Les caravanes o autocaravanes turístiques han estat motiu de set actuacions; les activitats esportives i fotogràfiques han generat set inspeccions i les de zones de bany set.

Dins les actuacions de prevenció d'incendis, han fet nou inspeccions, ja sigui a causa de focs esbarjo o focs per coure menjar.

Segons informen en un comunicat, el resultat de la Setmana Santa és que no s'han detectat aglomeracions ni problemàtiques importants i que el públic als espais naturals, en general, han respectat l'entorn.

El dispositiu s'ha centrat en fer vigilància preventiva per facilitar l'accés als espais naturals de forma controlada i segura per a les persones, vetllar per la prevenció dels incendis i que les activitats d'acampada i la circulació motoritzada es desenvolupessin adequadament.

A més de vetllar per fer compatibles les activitats d'oci i turístiques amb la protecció del paisatge, la flora i la fauna, els Agents Rurals també han vigilat que no es causés perjudicis a les activitats agrícoles i ramaderes. El dispositiu ha comptat amb el suport d'un helicòpter i embarcacions de vigilància.