Girona torna a superar el centenar d’ingressats per Covid i els casos van a l’alça

Les dades epidemiològiques segueixen en augment tant a Espanya com a Catalunya, fet que també es veu reflectit a la Regió Sanitària de Girona, on ja fa setmanes que el nombre de positius setmanal no baixa de 1.000 i, aquesta setmana, la xifra ja ha superat el llindar de 1.300. A més, el risc de rebrot, indicador que mesura el creixement epidemiològic a curt termini, ha superat els 300 punts, pràcticament 100 més en dues setmanes.

Tenint en compte que Salut fa menys proves que abans, les dades de casos són considerablement altes. Un indici de creixement és la taxa de positivitat dels tests que diagnostiquen covid. Segons el darrer balanç, és del 19,3%, quan el màxim recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és del 5%. La xifra, a més, duplica la mitjana de tota la pandèmia, que és del 10% i s’aproxima als registres de finals de gener, en plena sisena onada. El que més preocupa als experts, però, és que a diferència de la sisena onada, quan la majoria de casos es concentraven en nens, ara passa totalment el contrari, ja que la incidència es concentra en la població d’edat avançada. Segons les darreres dades, dels 1.370 casos actuals a Girona, 440 tenen més de 70 anys, és a dir, una tercera part del total. La franja que concentra més positius és la de 70 a 79 anys, amb un total de 226 i, d’altra banda, el 60% del total té més de 50 anys. Quarta dosi a altres països L’augment de la incidència en la població vulnerable ha posat en alerta els experts, que ja fa mesos que demanen l’autorització de la quarta dosi a la població de més edat. Actualment, hi ha països com França i Alemanya on ja s’administra la quarta dosi a la població de més de 60 anys i personal sanitari. A Espanya, de moment, la Comissió de Salut Pública encara no ha emès cap resolució mentre Múrcia, Andalusia, Galícia o Astúries volen que se li doni llum verda davant un escenari de més contagis. Aquest augment de casos també comença a repercutir als hospitals. A la Regió Sanitària de Girona ja s’ha superat el llindar de 100 pacients hospitalitzats per coronavirus i a Catalunya, el miler. D’altra banda, les UCIs es mantenen estables. Finalment, també cal tenir present que el nombre de sanitaris que estan de baixa per coronavirus és bastant elevat. Al Trueta n’hi ha 56 i als centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut de Girona, 28.