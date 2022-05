Els embolics a Catalunya, benvinguts a Sapporo, Salt Lake City i Vancouver

Els embolics de la candidatura de Barcelona són més que benvinguts a Sapporo, Vancouver i Salt Lake City. Què tenen en comú aquestes tres ciutats? Que han allotjat uns Jocs Olímpics d’hivern i que, juntament amb la capital catalana, són les tres que s’han postulat per tornar-ho a fer el 2030.

El COI ja va començar a finals del mes passat a Salt Lake City (EUA) les visites a les aspirants i la setmana passada també es va traslladar a Vancouver (Canadà). A més, Sapporo (Japó) s’erigeix ​com a una de les fermes rivals de Barcelona. A diferència de les altres tres, la capital catalana compta amb l’avantatge que els Pirineus no han viscut mai uns Jocs d’hivern. Però les mines que van sortint a cada pas des que Pere Aragonès va fer el primer pas formal han fet que els rivals hagin guanyat llocs a la cursa olímpica. Fins fa dues dècades, Salt Lake City era coneguda internacionalment per ser la llar dels Utah Jazz i l’epicentre de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, els mormons. El 2002 va ser protagonista en organitzar els Jocs d’Hivern. Es va veure esquitxat per un escàndol de corrupció, però ara torna a tenir molts números Conserva les infraestructures creades per al 2002 i calcula un cost de 2.200 milions d’euros per poder organitzar només uns 18 mesos després que els EUA acullin una altra cita olímpica: Los Angeles, que va muntar la cita estiuenca del 1984, repetirà el juliol del 2028. Aquesta proximitat de dates és potser el seu principal handicap.

La proximitat amb els Jocs de Tòquio de l’any passat també és la gran pega per a Sapporo, que seria la seu hivernal el 1940, però la cita es va suspendre per la segona guerra mundial. El foc olímpic va arribar el 1972. La ciutat ja s’anava a postular per al 2026, però el terratrèmol que va sacsejar Hokkaido el 2018 va canviar els plans. Hi ha suport i les infraestructures estan totes gairebé fetes. On menys fa que va onejar la bandera olímpica és a Vancouver, on es va hissar el 2010. A nivell d’instal·lacions també estan perfectament preparats per poder repetir, encara que, a diferència de Sapporo, hi ha una certa incertesa sobre el suport polític.