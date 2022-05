Un nivell de demanda «excepcional» desborda l’única escola bressol pública de Banyoles

L’escola bressol La Balca de Banyoles, l’única de titularitat pública, ofereix un total de 74 places per als 525 nens empadronats al municipi de 0 a 3 anys. Ara, un cop tancat el procés de preinscripcions, el centre ha rebut 92 noves sol·licituds d’infants residents a la capital del Pla de l’Estany per a optar a una de les 40 places (la resta es reserven a l’alumnat intern), una xifra que posa de manifest, tot i la condicionalitat de la fase de preinscripció, que un total de 52 alumnes es quedarien fora.

Per etapes, començant per Infantil 0 (on enguany, per normativa, s’oferiran vuit places de nova creació), la llar d’infants pública ha rebut 13 sol·licituds de nens empadronats al municipi per una oferta de 8 places (5 més), segons fonts de l’Ajuntament de Banyoles. Un nivell més, a Infantil 1 (que ha perdut les vuit places que han anat a parar a Infantil 0), se n’oferien 26 i s’han rebut 59 sol·licituds de preinscripció d’infants residents a la localitat (33 més). Pel que fa a Infantil 2, han rebut 20 sol·licituds per a cobrir un total de 6 places (14 més).

La regidora d’Educació i Benestar Social de l’Ajuntament de Banyoles, Ester Busquets, assegura que es tracta d’una xifra «excepcional» que atribueix a la gratuïtat d’Infantil 2 a les llars d’infants públiques a partir del curs vinent. En aquest sentit, però, lamenta que «les escoles públiques de Catalunya no tenen tantes cadires com nens hi ha» i afegeix que «és aquí on hi ha la dificultat». «Suposo que no som l’únic municipi que es troba en aquesta situació»., assenyala. «L’any passat van sobrar places, amb aquest nivell de demanda ens remuntem al curs 2011-2012 amb un padró molt més alt», afirma. Amb tot, però, fa una crida a la prudència. «Són dades del procés de preinscripció, ara s’haurà de veure què passa amb la matriculació».

Per a poder satisfer la demanda a Infantil 0, Ester Busquets assegura que l’Ajuntament de Banyoles ha previst una inversió de 6.000 euros per a habilitar una aula «amb canviador» per a acollir els nens.

Les famílies s’alien

Diverses famílies del municipi es van concentrar divendres davant l’Ajuntament de Banyoles per a reivindicar la manca de places públiques. En aquest sentit, van lamentar que un municipi de 20.000 habitants només disposi de 74 places públiques.

Davant d’això, la regidora d’Educació assegura que l’Ajuntament de Banyoles està «obert a poder parlar amb les famílies per a explicar-los la situació».