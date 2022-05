El turisme es dispara a les comarques gironines

Tot i que només estem a mitjans de maig, la recuperació turística a les comarques gironines, i molt especialment a la Costa Brava, ja sembla un fet. Així ho assenyalen diversos indicadors, com l’enquesta hotelera de l’INE per al mes d’abril, segons la qual el nombre de viatgers allotjats en hotels gironins s’ha multiplicat per tres en comparació amb l’abril de l’any passat i les pernoctacions s’han arribat a multiplicar per cinc. També arriba a la mateixa conclusió la nova enquesta experimental que ha fet l’INE, que permet medir el turisme a través del moviment de telèfons mòbils. Segons aquestes dades, el turisme estranger que ha viatjat a la província ha crescut un 75% durant el primer quatrimestre de l’any.

L’INE va fer públiques ahir les dades d’ocupació hotelera al mes d’abril, durant el qual va caure la Setmana Santa. Segons l’estadística, va haver-hi 332.140 turistes que van allotjar-se en hotels gironins. Tot i que la Setmana Santa de 2021 va caure entre març i abril, i per tant no es pot fer la comparativa, la dada sí que significa un creixement molt important respecte l’abril de 2021, quan va haver-hi 67.238 visitants allotjats en hotels gironins: es tracta d’un creixement del 232%.

Les bones dades del mes d’abril, tanmateix, no fan més que confirmar la bona dinàmica que els hotels gironins estan experimentant ja des de principis d’any. Durant els quatre primers mesos de 2022, a les instal·lacions gironines s’han allotjat 739.495 persones, mentre que l’any passat, a aquestes alçades, portaven 191.931 clients. En aquest cas, l’increment arriba a ser del 285%, de manera que la xifra de turistes allotjats en hotels gironins pràcticament s’ha triplicat respecte els quatre primers mesos de 2021. I malgrat que la xifra d’aquest primer quatrimestre encara es troba per sota del 2019, abans de la pandèmia -quan a aquestes alçades de l’any s’havien registrat 829.029 persones allotjades en hotels-, les xifres s’acosten cada cop més a les d’abans de la covid-19.

Creix un 115% la xifra de gironins que viatgen a l'estranger L’estudi de mobilitat a través dels telèfons mòbils de l’INE també ha permès detectar els moviments contraris: és a dir, comptar els gironins que han marxat a l’estranger. Aquesta dada inclou els que s’han desplaçat per plaer, però també els que ho han fet per feina o algun altre tipus d’obligació.

En tot cas, però, queda clar que els gironins també estan deixant enrere la pandèmia i cada cop s’animen més a travessar les fronteres de l’Estat. Segons les dades de l’INE, durant els quatre primers mesos de l’any hi ha hagut 245.718 viatges de gironins a l’estranger, el que suposa un creixement del 115% respecte el primer quatrimestre de l’any passat. Per destinacions, la preferida ha estat, amb molta diferència, França, on s’han desplaçat 39.000 persones durant aquest mes d’abril. A continuació, tot i que amb xifres molt menors, es troben Itàlia, Portugal, Alemanya, Andorra i el Regne Unit.

I si es miren les pernoctacions, el mateix. L’enquesta de l’INE mostra que entre gener i abril hi ha hagut 1,6 milions de pernoctacions en hotels de les comarques de Girona, quan l’any passat se n’havien registrat poc més de 320.000. En aquest cas, doncs, les pernoctacions s’han multiplicat per cinc en només un any.

Bona part d’aquesta recuperació ha vingut gràcies a l’increment del turisme internacional, tot i que els viatgers nacionals -és a dir, procedents de Catalunya o de la resta de l’Estat- han continuat essent majoria, almenys durant aquest primer quatrimestre: gairebé un 59%, davant d’un 41% que procedien de l’estranger.

Augment dels estrangers

Tot i això, les dades fetes a través del seguiment dels mòbils de l’INE constaten que el turisme estranger ha experimentat un fort creixement durant aquests quatre primers mesos de 2022. Tot i que l’enquesta no és exacta, ja que no només registra els moviments turístics sinó de tot tipus, i per tant no només comptabilitza els trasllats per plaer sinó tots els que s’han produït, inclosos els de negocis o per motius familiars, sí que permet constatar que el nombre d’estrangers que es desplacen a les comarques gironines, sigui pel motiu que sigui, s’ha incrementat substancialment durant aquest inici de 2022. Les dades comptabilitzen 654.878 estrangers desplaçats a la província entre gener i abril, el que significa un 75,5% més que durant el primer quatrimestre de 2021, quan la xifra es va situar només en 373.176.

Si s’observen les xifres per municipis, es pot comprovar que la Jonquera i Lloret de Mar han estat els que han rebut més visitants estrangers durant aquest període, seguits de Roses i Castelló d’Empúries (Empuriabrava). Més enrere també es troben l’Escala, Castell-Platja d’Aro i Torroella de Montgrí, entre altres.

Un 85% dels habitatges turístics de la Costa Brava ja estan reservats per aquest estiu

Les reserves d’habitatges turístics a la Costa Brava se situen ja en un 85,6% per aquest estiu, mentre que l’any passat, durant aquestes mateixes dates, se situaven en un 68,5%. Així ho assenyala un estudi de Rentalia, la plataforma de vacances de l’Idealista, segons la qual Lanzarote, Barcelona i Castelló de la Plana són els destins on més ha incrementat la demanda, mentre que Mallorca, Menorca i Màlaga són les zones que preveuen una major ocupació total. Al conjunt de l’Estat, el percentatge d’habitatges turítics reservats a hores d’ara és del 79,9%, davant del 66,9% que hi havia l’any passat.

Per fer aquests càlculs, Rentalia ha analitzat els calendaris de disponibilitat dels apartaments i cases de vacances situats a les costes espanyoles. Segons la directora del portal, Almudena Ucha, «la recuperació gradual del sector turístic després de la pandèmia es reflecteix en la previsió amb la qual els viatgers, tant nacionals com estrangers, estan planificant les seves vacances».

El turista internacional, més propens a reservar allotjament amb bastant antelació, durant la primavera de l’any passat vivia amb incertesa les notícies sobre restriccions de fronteres o destinacions, mentre que en aquest 2022 pot planificar les seves vacances a les costes espanyoles sense aquestes preocupacions. Aquest seria, segons Ucha, un dels principals arguments pels quals la xifra de reserves és molt més elevada en aquests moments que durant la mateixa època de l’any passat.

Aquesta bona arrencada d’any fa que el sector turístic tingui molt bones perspectives de cara a l’estiu. La gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Llobarol, va explicar a l’ACN que l’elevada ocupació registrada per Setmana Santa els fa ser optimistes de cara a la temporada d’estiu.

Llobarol va explicar que els establiments tenen «una bona entrada de reserves» de cara a l’estiu, una part important de les quals són d’origen internacional. Llobarol ha remarcat que aquest estiu comportaria el retorn del mercat britànic, tot i que no amb la força que desitjarien els empresaris turístics.

Bona recuperació a Espanya

D'altra banda, Espanya es troba entre les cinc primeres posicions en l’últim estudi sobre "Viatges i Turisme" publicat pel Fòrum Econòmic de Davos, que revela que el sector està mostrant signes de recuperació en moltes parts del món després d’haver estat durament colpejat per la pandèmia de la covid-19.

Així, Japó, els Estats Units, Espanya, França i Alemanya encapçalen l’Índex de "Desenvolupament de Viatges i Turisme 2021: Reconstruint per a un Futur Sostenible i Resilient", que classifica 117 economies sobre la base d’una varietat de factors que són crucials per al desenvolupament, la sostenibilitat i la resiliència de la seva indústria de viatges i turisme, cosa que, a la vegada, contribueix al desenvolupament econòmic i social.