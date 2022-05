Renfe no té data per recuperar les freqüències de l'AVE

Tot i que Renfe havia anunciat, fa uns mesos, que tenia previst recuperar les quinze freqüències per sentit de l’AVE Barcelona-Figueres al mes de juny, quan hagués acabat el període de formació dels nous maquinistes, finalment no serà així. De moment, per al mes de juny només hi ha en venda les deu freqüències actuals, i a hores d’ara Renfe no pot confirmar quan es recuperaran la resta de combois. En un context en què el parèntesi de la pandèmia ha causat un retard en la formació i homologació de nous maquinistes, que no han pogut acabar la seva formació en el període habitual, Renfe explica que ha prioritzat la recuperació dels serveis de Rodalies i Regionals, de manera que els d’alta velocitat han quedat en segon terme. De tota manera, la companyia mostra la seva voluntat de recuperar el 100% de l’oferta prèvia a la pandèmia, tot i que de moment ho està fent de forma progressiva per garantir que els trens que estan en circulació presten el servei previst. Tot i això, durant els darrers mesos Renfe sí que ha anat augmentant el número de places disponibles en els serveis Avant entre Figueres, Girona i Barcelona, fins arribar a les 25.000 setmanals.

Les restriccions de mobilitat a causa de la covid-19 van suposar la reducció de les freqüències de l’AVE entre Barcelona, Girona i Figueres, que no s’han recuperat del tot. Actualment Renfe ofereix deu circulacions per sentit, quan abans de la pandèmia eren quinze. La companyia explica que, per culpa de la pandèmia, i malgrat que Renfe tenia previst incorporar 924 maquinistes entre els anys 2020 i 2021 (el 110% de les baixes per jubilació d’aquell període), s’ha produït un «retard considerable» en la formació i l’homologació dels nous maquinistes. Així doncs, no han pogut formar amb la rapidesa habitual els maquinistes necessaris per tal de rellevar els que s’han anat jubilant. Recuperació progressiva A hores d’ara, almenys per al mes de juny, Renfe no té previst recuperar encara les freqüències d’abans de la pandèmia, malgrat que aquesta era la seva intenció. La companyia explica que ha prioritzat la recuperació dels serveis de Regionals i, sobretot, de Rodalies, a l’espera de la incorporació dels nous maquinistes que substitueixin els que s’han anat jubilant. Tot i això, afirmen que ells són els primers en voler recuperar la totalitat de l’oferta d’abans de la pandèmia i esperen poder fer-ho de forma progressiva. De moment, però, sense data.