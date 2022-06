La història de la Guàrdia Civil a través dels ulls del seus veterans

Parlar de la història de la Guàrdia Civil a les comarques gironines és recular fins al segle XIX. Això ara és possible gràcies a una exposició col·lectiva i promoguda per membres retirats del cos. A través de documents, fotografies i peces audiovisuals es pot conèixer com es va instaurar el cos armat a Girona i com ha evolucionat al llarg dels anys. Aquesta mostra es pot visitar fins a finals de mes a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona, ubicada al carrer d’Emili Grahit.

L’exposició es va obrir el dia 7 de juny i va comptar amb la visita dels seus impulsors i participants. Tots ells són membres del cos: veterans i que ja retirats han aportat peces úniques, moltes de pròpies, relacionades sobretot amb el cos policial. Els qui han col·laborat amb la mostra són el guàrdia civil primer, Antoni Jímenez Maqueda; el capità Antonio Guiterrez Cantos; el Coronel Hilario Pérez de Hervada; el tinent Alfonso Mateos i el guàrdia civil, Antonio Herrero Cuadra.

Cadascun ho ha fet des de la seva faceta. N’hi ha que per la seva afició a la fotografia porten captant imatges des que van entrar al cos. Però també hi ha policies que col·leccionen fotos històriques que han recopilat al llarg dels anys. D’altres han aportat documentació a l’exposició.

La fotografia més antiga és del 1846 i s’hi pot veure el carrer Nou de Figueres i com un dels primers guàrdies passeja amb la seva dona per aquest cèntric vial de la ciutat.

Entre les curiositats de la mostra hi ha per exemple la imatge més antiga que conserven del cos policial des de la seva arribada a Girona. El cos va arribar el gener de l’any 1845 i hi cartes que així ho mostren. Però la fotografia més antiga és del 1846 i s’hi pot veure el carrer Nou de Figueres i com un dels primers guàrdies passeja amb la seva dona per aquest cèntric vial de la ciutat.

Antonio Herrero Cuadra, un dels agents retirats que ha coordinat la mostra, destaca que està formada de panells amb fotografies i que la major part són de companys seus que com ell han fet la seva carrera aquí a la província o a la ciutat de Girona. Entre les fotografies històriques n’hi ha de molts períodes com per exemple, en l’època de la República. Herrero Cuadra destaca que en aquella època «la Guàrdia Civil també es va dividir com tot el país» i això es veu en les fotografies.

D’altra banda, també es pot contemplar material sobre l’ingrés de la dona a la Guàrdia Civil; l’arribada dels Mossos d’Esquadra o també n’hi ha sobre el cos de carabiners. Aquest últim és l’antic cos de seguretat espanyol que va absorbir la Guàrdia Civil els anys 40.

L’exposició que es va obrir amb la major part dels seus protagonistes i la va presidir el cap de la Guàrdia Civil a Girona, el Tinent Coronel Llucià Anton Vives.

Hi ha una col·lecció única feta de plom de l’Esquadró de Cavalleria de la Guàrdia Civil de l’any 1975

A banda de fotografies també compta amb peces de filatèlia i escuts. De fet, compta amb plafons on es poden veure emblemes de gairebé totes les policies del món.

«Guàrdia civils de plom»

Un de les peces més curioses de l’exposició i que crida l’atenció de qualsevol visitant és una col·lecció única feta de plom de l’Esquadró de Cavalleria de la Guàrdia Civil de l’any 1975. Es tracta de la primera Comandància Mòbil de Madrid, desfilant amb uniforme de Gala. Està tot fet a mà pel guàrdia civil retirat, Antoni Jímenez Maqueda. Ell ha creat des dels motlles, ha fos el plom i ha confecció les peces que la integren. Aquest dimarts mostrava amb orgull les figueres que estan ben guardades en una vitrina i la vista de tot visitant. Aquestes peces han estat premiades en certàmens.

Aquesta és la primera exposició de la història de la Guàrdia Civil a Girona i pot ser que no sigui l'única. Ja que des del cos policial esperen que el fet que sigui realitzada per companys jubilats en puguin engrescar a molts més a aportar material i anar incrementat el fons documental. Aquesta mostra forma part també de la Commemoració del 178è aniversari de la Fundació de la Guàrdia Civil.