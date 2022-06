«Primer pas» del sector del transport sanitari per equiparar-se amb el SEM

Després de mesos de negociacions, els principals sindicats de treballadors del transport sanitari i Salut han arribat recentment a un acord en la signatura del nou conveni que regula el sector a Catalunya. El principal «èxit», segons apunten fonts de sindicats, és que l’acord preveu equiparar progressivament les condicions laborals dels treballadors a les del personal del Servei d’Emergències Mèdiques, una fita que fa temps que s’intenta assolir. «L’acord de conveni és un petit pas per a l’equiparació i un gran pas per al sector del transport sanitari de Catalunya», apunten CCOO, UGT, USOC i SINDI.CAT.

L’octubre del 2020, treballadors del transport sanitari d’arreu de Catalunya van iniciar una vaga indefinida per aconseguir dos objectius primordials: la no aplicació d’una retallada salarial i l’equiparació de les condicions laborals amb les dels treballadors del SEM. Gairebé mig any després la van desconvocar tenint en compte que es va acordar iniciar una taula de diàleg.

Després de mesos de negociacions, s’han acordat una sèrie de requisits satisfactoris per a totes les parts. Entre altres aspectes, els treballadors començaran a cobrar la diferència retributiva amb les seves respectives categories i amb dret a endarreriments des de l’1 de gener del 2022. També s’estableix un acord de reducció de la jornada anual de 48 hores passant a 1.752 hores anuals, camí cap a l’equiparació de la mitjana de les 1.624 hores anuals de l’empresa pública SEM. Aquestes hores correspondran als comitès d’empresa negociar la seva reducció per a enguany, però en el cas de no aconseguir un acord l’empresa podrà abonar-les a preu d’hora ordinària.

A més, segons recull ACN, el nou conveni estipula igualment un nou concepte salarial denominat «complement d’especial dedicació» -d’una quantia aproximada de 200 euros per any- que té com a objectiu compensar el variable en vacances, i garanteix que els treballadors del sector del transport sanitari no podran veure en cap supòsit reduït el seu salari. En paral·lel, els tècnics en emergències sanitàries en pràctiques cobraran el 65% de la retribució de qualsevol de les tres categories professionals per la que hagin estat contractats i, en cas que la quantitat resultant per algunes categories sigui inferior al salari mínim interprofessional, es garanteix el cobrament d’aquest. Finalment, el conveni garanteix que les empreses s’obliguen a establir i assumir el rentat universal de la roba de treball.

«Es tracta d’una millora important i necessària», explica a aquest diari Antoni Rodríguez, representant d’UGT Sanitat a Girona. Fonts del mateix sindicat asseguren que es tracta d’un «petit pas per a l’equiparació i un gran pas per al sector a Catalunya».

Respecte a això, cal recordar que els treballadors havien arribat «al límit» i a finals de l’any passat exigien la internalització del transport sanitari al SEM, ja que no veien cap altra solució beneficiosa. Tot això va portar a una disminució de la «qualitat assistencial».

Cal recordar que, tot i les millores contractuals dels treballadors, encara hi ha dèficit de servei a algunes comarques com l’Alt Empordà, que només es reforça en temporada d’estiu, quan la població augmenta per l’arribada de turistes. Malgrat tot, fa mesos que els sindicats reclamen que aquest reforç sigui operatiu tot l’any.

Inversió de Salut

Finalment, de forma paral·lela, Salut garanteix que el nou conveni tindrà un impacte directe durant el 2022 en les condicions laborals dels treballadors del transport sanitari com: millores en la definició de les categories, en la jornada laboral i en la conciliació. A més a més, el Departament de Salut destinarà una partida pressupostària addicional de 10 milions d’euros anuals per millorar les condicions laborals dels professionals de les empreses de transport sanitari.

El servei d’ambulàncies és un servei públic essencial per al ciutadà, gestionat pel SEM per encàrrec de Salut.