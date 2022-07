La Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF) ha anunciat la renovació aquest estiu del programa de bitllets de baix cost per al Tren Groc davant l’èxit aconseguit els dos anys precedents i les demandes del Comitè d’Usuaris de fomentar el popular Canari com un transport públic real entre la Tor de Querol i Vilafranca de Conflent.

Els bitllets de baix cost per al Tren Groc ja es poden comprar aquest mes de juliol a un preu de cinc euros gràcies a un programa de popularització de la línia que es mantindrà fins al mes de setembre. Si bé el primer any l’SNCF va anunciar que aquesta tarifa estaria vigent tan sols a través de la web, enguany n’ha ampliat la venda també a les mateixes estacions de la línia al seu pas per Cerdanya. El nombre de bitllets de baix cost és limitat, de manera que, una vegada esgotades les existències, els bitllets tan sols es podran comprar al preu habitual, que és de 22,50 euros per a tot el trajecte en tan sols un dels sentits.

La companyia ferroviària també ha posat a la venda bitllets de baix cost d’anada i tornada entre la Tor de Querol i Vilafranca a deu euros i un abonament mensual de residents a la vall per 40 euros. En el primer any de funcionament, el pla de tarifes reduïdes va fer augmentar el 23% la venda de bitllets. Un dels objectius de la política de baix cost de l’SNCF és, en coordinació amb les administracions locals, afavorir que els viatgers destinin més despesa als serveis turístics de la vall.