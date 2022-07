Baix Empordà: la comarca amb més multes per excés de velocitat

Els efectes post-pandèmia es noten a les carreteres i una mostra d’això és la «desinhibició» de molts conductors alhora de conduir els vehicles. Anar massa ràpid s’ha convertit en una d’aquestes conductes perilloses al volant i preocupa als policies dedicats al trànsit. I és que córrer massa pot acabar de forma molt tràgica.

Les velocitats excessives són captades sovint pels radars que hi ha instal·lats de forma fixa pel territori i també, aquells que despleguen de manera mòbil els Mossos i Policies Locals del territori.

A les comarques gironines hi ha una zona negra en nombre de sancions: la comarca del Baix Empordà. Aquesta àrea geogràfica va acumular l’any passat un total de 86.331 sancions per excés de velocitat. Les denúncies en aquesta àrea han anat a l’alça si es compara amb el pandèmic any 2020 (50.836) i enguany, fins al 8 de juliol, ja se n’han interposat 30.671. En aquesta comarca a banda de la tasca policial, hi ha un radar fix que no para d’enxampar conductors i és el que més ho fa de les comarques gironines. És l’instal·lat a l’autovia C-31 a Castell-Platja d’Aro. En aquest punt els 80 km/h és la velocitat màxima permesa però, el 2021 hi van enxampar 56.760 conductors superant-la, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT). En aquesta mateixa comarca també hi ha el segon radar fix de la província que caça més infractors. Es troba a la mateixa autovia C-31 a Calonge. Aquí en un any es van interposar 21.429 sancions. Ambdós radars per tant, suposen gairebé el 90% de totes les sancions per excés de velocitat que s’han detectat al Baix Empordà en un sol any.

La segona àrea amb més conductors caçats a velocitat excessiva és la Garrotxa. El 2021 s’hi van tramitar 34.625 denúncies. Hi ha tres radars ubicats a l’A-26 que gairebé acumulen el 70% dels expedients iniciats. El que més multa és el de Sant Jaume de Llierca (9.776); el segon, a Argelaguer (7.628) i finalment, el de Sant Joan les Fonts (6.800 multes). L’any anterior en aquesta comarca s’havia arribat a les 14.133 denúncies i enguany, ja n’hi ha 10.030.

El tercer lloc amb més activitat sancionadora dels radars i policies de trànsit és la comarca de la Selva. Aquí l’any passat es van iniciar 30.777 expedients per aquesta casuística. El radar que va caçar més conductors és el de la C-63 a Lloret (4.741 infraccions). Mentre que el segon amb més activitat és el de la C-35 a Hostalric, amb 4.527 multes. Enguany aquesta comarca ja acumula 30.777 expedients.

A la resta de les comarques gironines, els conductors caçats anant a velocitats elevades és menor. A la quarta posició hi ha la de l’Alt Empordà, amb 23.775 denúncies. Els dos radars de tram sumen 6.100 expedients, controlen la velocitat mitjana entre Agullana i Capmany.

El Gironès és la cinquena àrea on els conductors reben més sancions (22.303) per superar els límits de velocitat. El radar de tram de la variant de Girona a la Vall de Sant Daniel, va superar les 7.100 sancions. La resta de comarques acumulen els següents expedients: el Pla de l’Estany (4.025); el Ripollès (4.388) i la Cerdanya (1.654).

Més de 207.000 multes

Les xifres aportades per Trànsit mostren com després de la pandèmia, els conductors enxampats per anar amb excés de velocitat s’han multiplicat. Els expedients iniciats han augmentat un 40%. Si es comparen les dades del 2020 amb les de 2021 es veu l’increment: 1478.846 per contra de les 207.858 sancions de 2021. Enguany fins a 8 de juliol, s’han tramitat 73.650 a Girona.