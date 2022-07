El grup municipal de la CUP a l’ajuntament d’Olot ha presentat una moció al consistori en la qual proposa la creació d’una xarxa de refugis climàtics a la ciutat per fer front a les onades de calor. Així mateix, afirmen que és essencial aconseguir que Olot sigui resilient i «capaç d’adaptar-se a la nova realitat», ampliant la vegetació urbana, generant espais d’ombra i optimitzant el consum d’aigua.

Els cupaires recorden que el municipi disposa d’àrees a prop del Fluvià, fonts i places envoltades d’arbres i ombra on la temperatura en els mesos de calor és més suportable, però apunten que «la ciutat és fins el moment deficitària tant pel que fa a la conservació, recuperació i dinamització de l’entorn natural com pel que fa al verd urbà; zones de gespa amb falta d’arbres densos».

És per això que el partit proposa adaptar l’urbanisme de la ciutat al concepte de ciutat termoregulada i crear una xarxa real, i efectiva, de refugis climàtics que es pugui activar cada cop que s’iniciï una onada de calor.

Pobresa energètica

A més, alerten que la pobresa energètica i la manca de recursos de moltes llars per a condicionar els seus habitatges «és molt preocupant». Per això, els cupaires adverteixen que una part important de la població no pugui protegir-se adequadament de la calor en la pròpia llar.