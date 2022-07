Una confusió pot deixar sense plaça centenars de treballadors públics

Centenars d’administratius i conserges de la Generalitat de Catalunya poden quedar-se sense plaça en el procés d’estabilització de l’ocupació pública per una confusió.

El passat 13 de juny, es van publicar les convocatòries del concurs de mèrits d’estabilització competència de la Direcció General de Funció Pública per a 9.738 places de l’àmbit d’administració i serveis, tant de personal funcionari com laboral.

El període d’inscripció es va tancar el 13 de juliol i, la setmana passada es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les llistes de persones admeses i excloses. El total de sol·licituds rebudes ha estat de 31.370, i el nombre d’aspirants és de 23.604, ja que algunes persones han presentat sol·licitud a més d’un cos, escala o categoria. Com a mitjana, s’han presentat 3,22 sol·licituds per plaça convocada.

El 85% de les sol·licituds rebudes són de persones que tenen un vincle laboral actiu amb l’Administració de la Generalitat (63% d’interines, i 22% de laborals), mentre que el 15% de sol·licituds restant són d’aspirants que actualment no treballen a la Generalitat.

La sorpresa per a molts dels aspirants ha vingut després, quan han consultat la valoració dels mèrits i han comprovat que no han rebut cap puntuació per la documentació aportada. Després de fer les consultes pertinents, han resolt que l’origen de la problemàtica es deu a una confusió. I és que en el moment d’inscriure’s ho van fer en la categoria equivocada i en comptes d’apuntar-se a la borsa funcionaris, ho van fer a la de personal laboral, en la qual no tenen experiència.

Com a conseqüència, es troben en una situació delicada, ja que podrien perdre la plaça pública, a més de quedar-se sense feina, per un malentès a l’hora de fer els tràmits administratius.

Segons manifesten els afectats en un grup de Facebook, consideren que el procés d’inscripció era «complex» i «confús» i, fins i tot, qüestionen la seva viabilitat, tenint present que, en el cas d’auxiliars d’administratius, hi ha uns 600 interins admesos a la borsa de personal laboral quan les places ofertades en són setze. «Som molts els que ens hem equivocat, per això demanem a l’administració pública que rectifiqui», manifesta un usuari.

Entre les persones afectades hi ha diversos conserges d’instituts gironins i, una d’elles, explica a aquest diari que «no tenia clar quina categoria havia d’escollir i, per un error, pot ser que perdi una feina que tinc des de fa quinze anys; demanem a la Generalitat que ens doni una segona oportunitat per rectificar».

Segons fonts consultades a Educació per aquest diari, especifiquen que la competència és de Funció Pública i, en els requisits del procés es concreta que les persones que s’hagin equivocat en la inscripció del cos funcionarial o categoria laboral, només poden repetir-la dins del termini establert, que ja ha finalitzat.

Com a novetat, la Secretaria d’Administració i Funció Pública ha posat en marxa un visor de dades interactiu per donar la «màxima transparència a les estadístiques sobre les sol·licituds presentades en el concurs de mèrits d’estabilització». És la primera vegada que s’utilitza aquesta eina per donar a conèixer el nombre i la distribució de les sol·licituds presentades en un procés.

Al·legacions fins al 5 d’agost

Les persones aspirants tenen a la seva disposició fins al 5 d’agost un enllaç des d’on poden consultar la valoració inicial dels mèrits que de forma automatitzada els ha fet l’Administració. Poden veure la puntuació assolida per a cadascun dels mèrits que es tenen en compte i acceptar-la o rebutjar-la i aportar la documentació acreditativa corresponent. Per tant, durant aquest període també es poden fer les al·legacions que es considerin i, posteriorment, no s’acceptaran altres mèrits no al·legats en aquest termini.

Els afectats lamenten que no poden al·legar errors en els mèrits, ja que estan inscrits en la categoria equivocada. Tot i així, tenen l’opció de presentar un recurs.