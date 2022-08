Crítiques per la "discriminació territorial" dels abonaments de Renfe

L’associació Promoció del Transport Públic (PTP) ha criticat la «discriminació territorial» que, des del seu punt de vista, representa la mesura de gratuïtat temporal dels serveis de Rodalies i Mitja Distància de Renfe, ja que les comarques que no tenen tren -com el Baix Empordà i la Garrotxa- no se’n podran beneficiar, mentre les que que no estiguin integrades en el sistema tarifari, com l’Alt i el Baix Empordà, tampoc es podran acollir a les rebaixes previstes.

Per a la PTP, els abonaments gratuïts no són la «millor opció» per a promoure l’ús del transport públic, sinó que aposten per mesures «de llarga duració, multimodals i de millora de la qualitat, competitivitat i seguretat davant l’incivisme». En aquest sentit, assenyalen que els ingressos per venda de bitllets de Rodalies a Catalunya durant els quatre mesos en què estarà vigor la mesura ascendeixen a 67,1 milions d’euros, que podrien servir per fer «actuacions necessàries per a la millora del servei i un sistema tarifari més atractiu amb caràcter definitiu per a tot Catalunya».

Des de la PTP critiquen que la mesura només s’estén al tren i no al conjunt del transport públic, de manera que els territoris on no arriba la línia ferroviària -com el Baix Empordà, la Garrotxa, el Berguedà, l’Alt Urgell o la Vall d’Aran- queden discriminats. A més, com que la gratuïtat només s’aplica en un sol operador -Renfe-, no s’inclouen els viatges intermodals amb autobusos, metros i tramvia. També consideren que, malgrat que la gratuïtat durant quatre mesos pugui ser atractiva per a les persones usuàries, quan acabi aquest període es tornarà a una normalitat caracterizada per «un model tarifari que no és prou competitiu amb el vehicle en el viatges en grup».

D’altra banda, el govern de Pedro Sánchez també va anunciar el finançament de descomptes d’entre el 30 i el 50% a tots els sistemes de transport públic, amb un finançament combinat entre les comunitats autònomes i les administracions locals. De fet, l’ATM de Girona va anunciar fa pocs dies reduccions del 50% en la venda dels seus tíols entre setembre i finals d’any. Tot i això, des de la PTP lamenten que aquestes reduccions només s’aplicaran als sistemes integrats, de manera que les comarques que no estiguin integrades no s’hi podran acollir. Un clar exemple, indiquen, són l’Alt i el Baix Empordà, que al no estar integrades a l’ATM de Girona no es podran beneficiar dels descomptes. La Generalitat no té previst estudiar la integració del transport d’aquestes comarques, així com part de la Selva, fins l’any que ve.

Per tot plegat, des de l’associació proposen «un millor servei i un millor sistema tarifari»que pugui entrar en vigor a partir de gener de 2023, un cop s’acabin els quatre mesos de gratuïtat previsos. L’objectiu és que siguin millores permanents.