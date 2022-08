Un tipus d’estafa que pot fer guanyar molts diners a les bandes organitzades

L’estafa del «Rip Deal» no és el primer cop que apareix a les comarques gironines. La investigació i caiguda d’una banda dedicada a aquests enganys a Lloret és un cas més d’un sistema que per bé que pugui semblar impossible de creure, succeeix.

Aquest mètode d’estafa consisteix a apropiar-se amb habilitat, de vegades usant la violència, importants quantitats de diners o béns molt valuosos a canvi de bitllets falsos o simulats. Els autors busquen per Internet o diaris anuncis per detectar tota mena d’ofertes de béns de valor alt i posteriorment contacten amb la víctima. Es fan passar per grans empresaris i el seu objectiu final és fer grans transaccions econòmiques i aconseguir canviar bitllets falsos.

A Girona hi ha hagut alguns casos que han cridat l’atenció en els últims anys, sobretot per la gran quantitat elevada de diners que van obtenir els delinqüents.

600.000 euros

El desembre del 2015, els Mossos d’Esquadra van detenir sis persones que podrien haver estafat uns 600.000 euros, mitjançant aquest sistema. La detenció es va produir per un cas que va succeir el novembre del mateix any en un hotel de Girona, que va alertar els Mossos d’un grup de clients sospitosos i, en arribar la policia, van sortir corrents però se’ls va detenir. Portaven 41.000 euros en bitllets de curs legal i 25.000 euros fotocopiats de bitllets de 500. L’intercanvi es va fer sobre un moble propietat dels detinguts i on s’hi introduïa un dels estafadors. A mesura que la víctima i l’estafador anaven introduint els feixos de bitllets, el que estava dins de l’armari els canviava per bitllets fotocopiats, mentre que la víctima ja n’havia donat el consentiment i tenia el convenciment que eren legals.