El Barça de Leo Messi, Mbappé i Haaland

Resulta difícil imaginar-ho en aquests temps de sotsobra, amb el club amb seriosos problemes econòmics, llunys de l’elit europea en els últims anys i amb el prestigi seriosament ferit pel «Cas Negreira». Però va haver-hi un temps, no gaire llunyà, en què l’speaker del Barça podia haver recitat en el Camp Nou una alineació que hauria sonat així: «amb el 9, Haaland, amb el 10, Messi i amb l’11...Mbappé». No és cap faula. Ni una broma. Va ser, de fet, una cosa factible. Ho va revelar l’exdirectiu Javier Bordas en el pòdcast de Jota Jordi «Solo apto para culés». Quina passada. Segurament, i amb un mínim marge d’error, hauria canviat la història del futbol. Per descomptat, també la del propi Barça. Resum ràpid. Haaland, explica Bordas, podria ser culer per 20 millions (més la comisió de Raiola), però Luis Suárez ja era en la plantilla i el club va apostar per l’uruguaià en lloc del joveníssissim noruec. De Mbappé, va haver-hi la possibilitat de fitxar-lo abans de la seva explosió definitiva, quan jugava en el Mònaco. El Barça acabava de vendre Neymar per 222 milions. Podria anar per qualsevol futbolista, tenia el múscul financer i encara sobrevivia bona part de l’equip campió a les ordres de Guardiola. Bordas va afirmar que l’arribada del jove Mbappé (fins i tot va parlar del seu entorn) va ser una possibilitat molt real. Però, algú, hauria de saber el seu nom, va decidir que era millor portar a Dembelé. La resta, és història.

La vida és decisions. La pròxima temporada, el millor futbolista del món arribarà al Madrid i la seva presentació es convertirà en un esdeveniment mundial. Quant al noruec, ara prolífic golejador del City, també estar en el radar del Reial Madrid. I també en el del Barça. Laporta continua alimentant aquesta possibilitat davant la incredulitat de molts. Palanques o miracles, qui sap, l’actual president culer transmet que l’operació es pot fer en poc més d’un any. Seria una bona basa electoral per renovar el mandat, sens dubte. Un mandat amb molts sobresalts. Massa, tal vegada, però Jan continua transmetent un entusiasme indiscutible.

