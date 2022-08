La tradicional Cursa de Sant Lluc a Olot torna aquest any el diumenge 2 d’octubre i les inscripcions s’obren el dia 1 de setembre.

Aquest any la cursa popular tindrà el recorregut habitual però comptarà amb dues novetats: una cursa per a nens i nenes i una altra d’inclusiva per a persones amb diversitat funcional.

Hi haurà una cursa de 400 metres per nens i nenes nascuts del 2013 al 2016 i una sortida de 700 metres per a infants nascuts del 2009 al 2012.

En el cas de la cursa inclusiva tindrà diferents distàncies: de 20, 50 i 100 metres. No tindrà barreres arquitectòniques, serà oberta a tothom qui vulgui participar, està feta tenint en compte les necessitats de diferents col·lectius com ara persones amb mobilitat reduïda, deficiència visual o sensibilitat auditiva. Per a tots els participants i les seves famílies hi haurà pàrquing adaptat, una carpa com a zona de descans i begudes adaptades amb espessant. El preu de la inscripció per a la cursa inclusiva és de cinc euros i el tret de sortida a la cursa es preveu que es faci entre les nou i dos quarts de deu del matí, abans de les curses de 5 i 10 kilòmetres.

Les inscripcions per a la Cursa de Sant Lluc oscil·len entre els cinc i els 13 euros, depèn de la cursa escollida, hi ha temps per apuntar-se abans del divendres 30 de setembre a les deu de la nit. La cursa es farà el diumenge 2 d’octubre al costat del Pavelló d’Esports d’Olot, a l’Avinguda República Argentina.