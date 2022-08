Girona és la vuitena província on s’han denunciat més violacions

Les comarques gironines se situen entre les 10 que registren més violacions de tot Espanya. En sis mesos se n’han registrades 36. Una xifra que suposa un increment respecte a l’any anterior (24,1%), quan se’n van denunciar 29. Amb aquestes violacions denunciades, Girona se situa com la vuitena província on se n’han investigat més. Aquesta xifra suposa que cada mes es denuncien sis violacions de mitjana.

La suma de 36 casos és d’entrada un fet negatiu però també té una altra vessant en aquest cas més positiva: vol dir que les víctimes s’atreveixen cada cop més a denunciar i per tant, malgrat haver-n’hi de silenciades, una bona part ja surten a llum. Aquest fet ajuda a castigar als agressors i que alguns casos no acabin impunes.

A les comarques gironines hi ha hagut un cas que ha indignat aquest estiu a molta gent. El d’un jove de 24 anys de Figueres que els Mossos han detingut tres cops per presumptament haver agredit o abusat de quatre menors de 12 i 13 anys. Ha entrat a presó cada vegada però el cap de pocs dies n’ha sortit i ha creat alarma social. Aquest cas, que va destapar El Periódico , del mateix grup editorial que Diari de Girona, amb el testimoni d’una de les víctimes, ha causat molta indignació. La policia sospita que pot haver-hi una desena més víctimes.

La meitat als grans municipis

Dels 36 casos denunciats el primer trimestre a les comarques de Girona, la meitat han tingut lloc als municipis de més de 20.000 habitants. Les dues úniques poblacions on no s’hi ha denunciat cap fet són Banyoles i Sant Feliu de Guíxols. Hi ha dues ciutats en canvi que lideren les denúncies: Girona i Figueres. En cadascuna, la policia ha investigat quatre casos.

Mentre que a la resta de grans municipis hi ha hagut dues violacions denunciades. Les poblacions són: Salt, Palafrugell, Olot, Blanes i Lloret de Mar.

La tendència a l’alça de les agressions sexuals és un fet que es va donant en els últims anys. Aquest tipus de delictes sovint costa que es denunciïn però cada cop hi ha més afectades que ho fan. A banda existeixen protocols amb els centres sanitaris que obliguen a comunicar una agressió sexual amb penetració a la policia i posteriorment s’activa tota la maquinària de suport i també, per arrestar l’agressor.

Girona és la vuitena província d’Espanya en casos denunciats de violació. El primer lloc l’ocupa Barcelona (237); el segon és per Madrid (137) i en el tercer s’hi situa Alacant (67). Mentre que a l’altra banda de la balança hi ha Sòria, Palència i Guadalajara, tres províncies on s’ha denunciat un sol cas en el primer semestre de l’any, segons posen de manifest les dades donades a conèixer pel Ministeri de l’Interior i que agrupen les denúncies fetes a tots els cossos policials.

Catorzena en delictes sexuals

El total de delictes sexuals denunciats el primer semestre també situa Girona en una posició elevada. És la catorzena província amb més fets coneguts (173), sumant les violacions (36) i la resta de delictes (137) que conformen aquesta agrupació com els abusos sexuals; agressions sense penetració.

El lloc de l’Estat amb més denúncies és Madrid (1.313) i el segon, Barcelona (1.285) i de lluny, València se situa en el tercer (595). Tots són províncies on es concentra un elevat nombre de població.

Espanya:Gairebé un 27% més de violacions

La situació dels delictes sexuals de Girona és força extrapolable a la resta d’Espanya. Les violacions han patit un creixement de prop de 27% en els primers sis mesos de l’any i s’ha passat dels 955 casos del 2021 als 1.211 d’enguany. També pateixen un augment el global dels delictes sexuals, en aquest cas menor i que ésdel 19,1%. En total, s’han denunciat 9.389 fets quan en canvi, el mateix període del 2021, en van ser 7.885. Aquesta tendència sembla no tenir aturador però és positiu si es mira des del punt de vista que cada cop es denuncia més.