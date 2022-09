Arrenca el curs sense restriccions, menys nens a P3 i horari reduït

Els alumnes d’Infantil i Primària tornen avui a les aules després de les vacances d’estiu. El curs, que ja d’entrada comença abans (dimecres serà el torn dels estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius), vol marcar el rumb d’una «nova etapa educativa», segons puntualitza el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Però l’avançament del calendari escolar no serà l’única novetat del nou curs.

Una de les imatges que protagonitzaran la jornada d’avui serà el retorn a les aules sense mascareta, grups bombolla ni protocols sanitaris que remetin a la covid-19. Una «oportunitat» que, en paraules del conseller d’Educació, «s’ha d’aprofitar». De fet, aquesta serà la primera tornada a les aules amb aparença de normalitat des del setembre del 2019.

Des d’avui i fins al 30 de setembre, les escoles faran jornada reduïda. Aquesta, de fet, va ser una de les mesures més polèmiques de l’avançament del calendari escolar. Al maig, les direccions gironines van demanar al conseller d’Educació fer jornada continuada del 5 al 9 de setembre i, a partir del 12 de setembre, començar les classes amb l’horari habitual de cada centre, una proposta que finalment va ser declinada. Per a pal·liar-ne els efectes i facilitar la conciliació familiar, el Govern va anunciar un pla de xoc: els centres oferiran activitats de lleure durant les tardes de setembre fins a les 16.30 hores, que seran gratuïtes per a les famílies. Una mesura que, segons ha avançat aquesta setmana Diari de Girona, té fissures, ja que les escoles denuncien que les empreses encarregades de gestionar-los les tardes d’oci no han aconseguit trobar tots els monitors necessaris per a atendre al volum d’alumnat que hi participarà. Tot i això, el Departament d’Educació assegura que «garantirà que tot l’alumnat estigui atès».

Aquest curs les aules de P3 (ara Infantil 3 o I3) tindran menys alumnes i passaran de 25 a 20 infants. Una mesura que, segons el conseller d’Educació, es traduirà en un sistema educatiu amb «menys alumnes, més grups i més mestres». De fet, el conseller ja ha avançat que aquesta disminució es durà a terme de forma progressiva fins a completar la totalitat de l’etapa de Primària.

Per primera vegada, l’escolarització dels infants en l’etapa d’Infantil 2 (I2) a les escoles bressol públiques serà gratuïta per a les famílies a partir d’aquest curs. La mesura, segons el conseller d’Educació, vol afavorir la conciliació familiar i «garantir la igualtat d’oportunitats dels infants des del moment que neixen». Un «camí» que ara comença i que portarà cap a la «universalitat de la gratuïtat de l’etapa dels 0 als 3 anys», assegura.

Vuit municipis gironins de menys de 2.500 habitants estrenaran aquest curs una escola bressol rural. Es tracta de Bellcaire d’Empordà i Vall-llobrega (Baix Empordà), Fortià, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Palau de Santa Eulàlia i Vilamalla (Alt Empordà), i Castellfollit de la Roca (la Garrotxa). L’objectiu de la mesura és lluitar contra el despoblament.

Aquest curs, a més, es desplegarà el decret de la programació de l’oferta educativa com a mesura per a lluitar contra la segregació. D’aquesta manera, i en complicitat amb els ajuntaments (a través dels Serveis Socials), es permetrà detectar l’alumnat vulnerable per a distribuir-lo de forma equilibrada (amb reserva de places) als centres educatius del mateix municipi. D’aquesta manera, i abans de començar el curs, en les dues principals portes d’entrada al sistema educatiu (I3 i 1r d’ESO), s’ha passat de detectar el 7% d’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques el curs passat al 18% aquest any, fet que suposa un total de 20.709 alumnes vulnerables. Aquest alumnat, a més, disposarà per primera vegada d’una «motxilla econòmica» que permetrà afrontar tots els recursos associats a la seva escolarització, com el material escolar, els llibres de text o les sortides escolars: els centres públics rebran 384,6 euros per alumne i els concertats, 988,11 euros.

A partir d’aquest curs també es començaran a desplegar els nous currículums a Infantil, Primària, ESO i Batxillerat, tot i que hi haurà un any de marge per a aplicar-los a excepció de Batxillerat, on s’haurà de fer a partir d’aquest curs perquè al 2024 entrarà en vigor una nova Selectivitat. La principal modificació serà en la metodologia d’aprenentatge, que serà menys memorística i es passarà a treballar per competències. En el cas de Batxillerat, el nou currículum permetrà filar més prim en la trajectòria acadèmica dels estudiants, amb més hores d’assignatures optatives.

Segons el conseller d’Educació, «aquesta és i serà la legislatura de la Formació Professional». Per això, aquest curs ha apostat per a incrementar el nombre de places i modificar el procediment de preinscripció i matrícula. Qui ja ho ha notat ha estat l’alumnat de 4t d’ESO, el 96% del qual té plaça garantida en «un dels cicles formatius que ha sol·licitat».

El conseller d’Educació ha promès que es posaran en marxa noves accions per a avançar en el sistema inclusiu. En aquest sentit, ha avançat que es durà a terme una avaluació externa que permetrà conèixer en quin estat està el desplegament del decret de l’escola inclusiva, els resultats de la qual es coneixeran a finals d’any.