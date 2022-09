La nova Llei Sexual obrirà la porta a revisar condemnes a violadors

La Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, també coneguda com a Llei Montero o Llei del «només sí és sí» obrirà la porta a la revisió de sentències fermes que estiguin pendents de compliment.

L’Audiència de Girona, així com la resta d’Audiències provincials de l’Estat, podria veure’s abocada a revisar sentències de penes entre 4 i 5 anys imposades durant els últims anys per delictes d’abusos sexuals si així ho demanen els condemnats, i també de delictes més greus. Tal com explica el fiscal Enrique Barata, això és així perquè la nova llei, que entrarà en vigor el 7 d’octubre, rebaixa les penes mínimes -i algunes màximes- per diversos tipus de delictes sexuals. Per exemple, els tocaments sense violència tindran penes màximes de 4 anys (abans de 5) i la violació amb penetració tindrà una pena mínima de 4 anys (abans de 6). A més, la violació sense us de violència d’una víctima menor de 16 anys passa a tenir una pena mínima de 6 anys (abans 8). Aquestes rebaixes obren la porta a la suspensió de penes de presó en determinats casos.

La nova legislació pretén blindar el consentiment de la víctima davant qualsevol acte sexual no desitjat. La barrera entre abús i agressió (segons si s’empra o no violència o intimidació) s’esborra, i tots els delictes passen a ser considerats agressions. També concedeix els mateixos beneficis socials que tenen les víctimes de violència masclista, com ara tenir accés a prestacions d’atur i ajudes econòmiques a rendes inferiors al salari mínim. Així mateix, preveu incloure en el sistema públic educatiu continguts sobre educació sexual i igualtat de gènere i educació afectivosexual a totes les etapes. «Que les víctimes sexuals puguin tenir més drets està bé, però crec que no calia fer modificacions penals, perquè s’estan reduint penes mínimes i afavorint suspensions de penes en casos excepcionals, fins i tot amb menors», opina Barata.

El fet és que la rebaixa de penes és una finestra d’oportunitat pels acusats d’aquests delictes, i així s’està comprovant a l’Audiència de Girona aquesta setmana, on ja s’han suspès dos judicis d’abusos perquè els processats es puguin acollir a la nova legislació. Ahir es va posposar el judici contra un home acusat d’abusar sexualment de la filla de 12 anys de la seva parella durant quatre anys a Girona.

Segons la fiscalia, l’acusat va proposar-li el 2015 tenir relacions sexuals, essent conscient de l’edat de la víctima i de la seva situació de vulnerabilitat, ja que patia assetjament escolar. La víctima va accedir, i es va iniciar una situació d’abús diari que s’hauria allargat fins al 2019. La fiscalia demana 12 anys de presó pel processat, però la pena mínima per aquest delicte passarà dels 8 actuals als 6, motiu pel qual, en cas de condemna, l’acusat optarà a una pena menor. Aquest judici se celebrarà quan la Llei ja hagi entrat en vigor. Durant les pròximes dues setmanes podria haver-ho més suspensions de judicis de tipus sexual.