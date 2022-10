Olot signa un conveni amb la UAB per promoure la docència i la recerca

L’Ajuntament d’Olot ha signat un conveni marc de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb l’objectiu «de promoure iniciatives innovadores de docència i recerca, així com desenvolupar projectes que puguin donar resposta a les noves realitats socials, patrimonials, educatives i urbanes emergents, amb la concreció d’una agenda de treball compartida».

El conveni ha estat promogut per Espai Cràter i s’obre a totes les àrees i departaments de l’Ajuntament d’Olot que en vulguin fer ús. Amb aquest nou acord de col·laboració, Espai Cràter avança en l’estratègia de desenvolupament científic, una de les línies de treball del projecte.

L’acord fixa diferents àrees de treball prioritàries. Es tracta de Patrimoni natural, cultural i paisatge; educació formal i informal en totes les etapes educatives, amb especial interès als projectes amb components tecnològics; la promoció econòmica i desenvolupament socioeconòmic; la rehabilitació urbana i urbanisme i les polítiques socials, especialment aquelles adreçades a la perspectiva i igualtat de gènere, salut mental, envelliment actiu, promoció de la inclusió i integració laboral de les persones amb discapacitat, difusió de la llengua i de les vocacions STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques, en les seves sigles en anglès). També entren dins d’aquestes línies prioritàries el desenvolupament sostenible, la història de la ciència i els projectes d’àmbit tecnològic.

Segons van anunciar ahir conjuntament les institucions implicades, el desenvolupament d’aquesta col·laboració s’establirà a través d’una programació anual o puntual i específica, que s’elaborarà de comú acord entre les dues parts. Per tal de fer-ne el seguiment i l’avaluació, es constituirà una comissió mixta formada per dos representants de cada institució, que es reunirà com a mínim un cop l’any.

La signatura del conveni es va produir ahir al matí a la sala Magma de l’Espai Cràter, i va anar a càrrec de l’alcalde d’Olot, Josep Berga, i el rector de la UAB, Javier Lafuente. Abans, Lafuente i altres responsables de la universitat van fer una visita a l’Espai Cràter acompanyats dels representants municipals. Després d’això, els membres de les dues institucions es van reunir per parlar de diferents aspectes recollits en el conveni, així com per determinar quines han de ser les primeres actuacions a emprendre.

Segon conveni de recerca

La col·laboració entre l’Espai Cràter i la UAB va néixer el 2018, i ja n’han sorgit diverses accions que han representat la llavor de la signatura del conveni que es va acabar formalitzant ahir al matí.

El conveni amb la Universitat Autònoma és el segon que impulsa l’Espai Cràter, després del que va firmar l’octubre del 2021 amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Durant les properes setmanes, a més, signarà un nou conveni de col·laboració amb el departament d’Acció Climàtica, mitjançant el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.