Es denuncia gairebé cada dia un delicte sexual a la província de Girona

Gairebé cada dia es denuncia un delicte sexual a les comarques gironines. Aquesta és la mitjana d’aquesta infracció penal (329 casos) registrada l’any passat i mostra un any més que aquests fets delictius segueixen amb una clara tendència a l’alça. La policia també va resoldre més casos i alhora, es van realitzar més detencions d’agressors. Els abusos sexuals i les agressions sexuals, sigui amb penetració o sense, van ser de nou els casos més denunciats a la policia.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe del Ministeri de l’Interior Els Delictes conta la llibertat i indemnitat sexual mostra que situa la província de Girona com la que té una de les deu taxes més elevades de tot l’Estat -empatada amb Barcelona- pel que fa aquests tipus delictius. Aquesta va ser el 2021 de 4,2 delictes sexuals per cada 10.000 habitants.

Durant el 2021, els cossos policials que treballen a les comarques gironines van enxampar 185 presumptes agressors que van acabar detinguts o investigats. Es tracta d’un 58% que l’any anterior.Això suposa que de mitjana, es va atrapar un agressor cada dos dies.

La xifra de detinguts (83) per abusos sexuals és la que presenta un increment més elevat: de gairebé el 60%. Els arrestats acusats d’una violació (agressió amb penetració) també van pujar, en aquest cas un 47% i es va passar de 17 a 25 detencions.

70% de fets resolts

La resolució dels 329 casos coneguts durant l’any passat també un element a assenyalar, ja que prop del 70% dels fets denunciats el 2021 es van resoldre (271 dels 329). Els casos d’agressions sexuals amb penetració gairebé es van aclarir tots: 51 dels 53. Mentre que d’abusos sexuals, 78 dels 139.

La resolució dels delictes sexuals és un tema que els Mossos van posar al cim de la taula fa uns mesos amb un Pla d’Acció contra les violències sexuals en entorns d’oci amb que busca donar una resposta policial eficaç davant aquest fenomen, garantir la seguretat en entorns de risc i reduir les victimitzacions en aquest àmbit. Per això van anunciar que es farien uns atestats amb molts més detalls i que buscarien molt més l’entorn per tal de poder aclarir els casos quan succeeixen.

La província de Girona amb aquests 329 casos detectats durant el 2021 se situa entre les que tenen més incidència d’Espanya. Concretament, està en el Top 10. S’ubica a la desena posició i compta amb una taxa de 4,2 delictes per cada 10.000 habitants. Ha pujat cinc punts respecte a l’any anterior.

L’informa situa les Illes Balears al capdavant dels territoris amb un índex de 6,6 delictes i Ceuta, amb una taxa de 5,6 delictes per aquest nombre de població. La taxa gironina de 4,2 delictes per cada 10.000 habitants es troba per sobre de la mitjana d’Espanya, que es troba en els 3,6.

Abusos i agressions

L’Informe sobre els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual a Espanya del Ministeri de l’Interior també posa de manifest que els abusos sexuals i les agressions sexuals sigui amb o sense penetració són els delictes que més es denuncien a Girona. El tercer, en nombre de denúncies és l’exhibicionisme (16).

Totes aquestes investigacions per delictes sexuals van acabar amb un total de 356 victimitzacions malgrat que els primers mesos de l’any encara van ser en situació de pandèmia, que va fer que fos difícil denunciar sobretot durant el confinament domiciliari. Quan, en canvi, algunes víctimes van viure amb l’agressor a casa seva fins a poder trobar una solució per explicar-ho a la policia. Aquest alt nombre de víctimes situa la província de Girona com la tretzena de l’Estat.

En la primera posició de la llista hi ha Madrid amb 2.363 i en el segon, Barcelona (2.237). Catalunya de fet és la comunitat autònoma on el 2021 va tancar amb més víctimes (3.188). A tot Espanya n’hi va haver 16.986.

La víctima: una dona

L’anàlisi que fa l’informe del Ministeri de l’Interior treu a la llum que el perfil de la víctima és el d’una dona (86% dels casos) i que majoritàriament és de nacionalitat espanyola. També cal destacar que la major part de les víctimes d’una violació tenien en 18 a 30 anys. Mentre que en els abusos sexuals, hi predominen els menors d’edat.

Una altra de les conclusions de l’estudi és que el perfil del detingut o investigat, en canvi, és el d’un home, espanyol i que té entre 41 i 64 anys. El qual se’l va arrestar per un cas d’abús sexual. Pel que fa a la relació entre la víctima i l’agressor, segons l’anàlisi, mostra que prèviament no es coneixien.

Ciberdelinqüents sexuals

Aquest informe també analitza la ciberdelinqüència sexual i pel que fa a l’abast nacional, mostra que es van denunciar 1.756 casos durant l’any passat. El delicte que més es va investigar la policia és la pornografia infantil (631) i el de contacte amb tecnologia a menors de 16 anys (442) -sobretot relacionats amb xarxes socials-.

Fent una anàlisi de tots els fets, l’estudi apunta que la majoria de víctimes són menors (72,6%) i que el perfil del ciberdelinqüent sexual és el d’un home espanyol, de 13 a 30 anys o de 41 a 64 anys i arrestat per pornografia de menors.