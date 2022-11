La reducció d’inversions i la puja de l’IBI ajusten els pressupostos a Ripoll

Els tres mandats de contenció pel que fa als tributs que el regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripoll, Josep Maria Creixans, havia aconseguit imposar en tant que home fort del govern de Jordi Munell (Junts) no ha pogut tenir uns últims pressupostos en la mateixa línia. El mateix Creixans va voler destacar, però, que en aquests dotze anys s’ha lligat curt els impostos dels ripollesos, que han pujat un 8,4% mentre que l’IPC estatal en el mateix temps ha experimentat un augment del 23,9%.

La previsió d’increment en el cost dels subministraments, que gairebé es duplicarà, i el del personal municipal que augmentarà el cost en un 4%, han obligat a repercutir-ho en l’IBI, l’ICO i les taxes d’aprofitament de les empreses de subministraments, i sobretot a la regressió pel que fa a diferents partides dels pressupostos municipals. L’Impost de Béns Immobles experimentarà una puja del 4,5%, mentre que l’Impost de Construccions serà del 4%, aportant 147.000 i 21.000 euros més, respectivament en el pressupost de 2023. Aquestes xifres ajudaran en part a compensar els 431.000 euros que pujaran els subministraments, i els 253.000 més del personal. Pel que fa a la taxa del servei de recollida d’escombraries augmentarà un 4% tot i que l’estudi del Consell Comarcal l’apuja un 9,26%. Aquest esmorteïment de la puja s’ha aconseguit gràcies a la reserva de les liquidacions de dos exercicis anteriors. A més es manté el carnet de bonificació del bon comportament en tractament de residus, i també el mateix preu en la taxa de clavegueram i en l’aigua.

Dels quatre eixos prioritaris dels pressupostos ripollesos, només l’acció social tindrà un lleuger increment, de 8.400 euros, mentre que la resta disminuiran significativament. Les inversions són les que ho patiran més, amb un descens de 544.300 euros respecte a les d’aquest any, que eren d’1.529.600. L’acció cultural i coneixement també perdran 39.800 euros, situant-se en 389.200, i l’economia i ocupació baixarà de 31.300 euros, per quedar en 526.900. L’objectiu global és quadrar uns números que necessitaran finançar-se amb la concertació d’un nou préstec per import de 775.300 euros. Malgrat aquest concepte, el deute municipal es rebaixarà en 6.200 euros, en amortitzar-se un capital de préstecs de 781.500.

El pressupost de l’Ajuntament de Ripoll per 2023 se situarà en 13.184.433 euros, amb un increment de l’1,78% respecte a 2022. Aquesta xifra s’incrementa en 833.249 euros del pressupost de Somasrsa, la societat municipal d’aigües. La Fundació Guifré, adscrita a l’Ajuntament el tindrà de 2.046.380 euros, i el Consorci de Benestar Social, de 2.456.284, encara que en tots dos casos es comparteix les aportacions amb les d’altres municipis de la comarca i ens supracomarcals.

L’aprovació de les ordenances fiscals i els pressupostos es va fer dimarts al matí en un ple extraordinari, on les abstencions d’ERC i PSC van servir per tirar-les endavant. Tant Creixans com Munell van agrair aquest posicionament dels dos partits de l’oposició. En canvi, tant Alternativa per Ripoll-CUP com la regidora no adscrita Sílvia Orriols van votar-hi en contra. Els portaveus de la CUP, Aitor Carmona i el d’ERC Roger Bosch van aprofitar per recriminar que no s’hagin aplicat propostes com la d’incrementar l’IBI sobre pisos buits que s’han aprovat en aquest últim mandat. El regidor del PSC, Enric Pérez, va agrair la feina de Creixans, reconeixent que el més partidista de cara a les eleccions municipals de maig hauria estat no fer cap puja en els impostos.

En un últim punt del ple es va aprovar una modificació de crèdit per valor de 150.000 euros en el pressupost d’aquest any, per poder realitzar una passera que millori l’accessibilitat per persones amb dificultats de mobilitat al pont de Calatrava.