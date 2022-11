La bronquiolitis s’avança i tensa les urgències pediàtriques del Trueta

Les urgències pediàtriques solen rebre més activitat assistencial a l’hivern que qualsevol altra època de l’any. De fet, és quan la circulació dels virus respiratoris és més elevada i la seva capacitat per infectar incrementen de forma significativa el nombre d’urgències que s’atenen diàriament.

Enguany, a diferència d’altres anys, aquesta situació s’ha avançat i ja fa setmanes que els hospitals han incrementat notòriament la pressió, sobretot a urgències, unitats de cures intensives i plantes d’hospitalització. La principal causa és l’augment de bronquiolitis en nens, que ha provocat que, en el cas de l’hospital Trueta, en l’últim s’hagin doblat els casos atesos a les urgències pediàtriques.

La bronquiolitis és la infecció respiratòria dels bronquis i les vies respiratòries dels més petits. Aquesta afecta sobretot nens per sota dels dos anys i nadons per sota dels tres mesos. A la immensa majoria d’aquests casos, el causant és el Virus Respiratori Sincitial (VSR), una patologia viral comuna que cursa de forma lleu en alguns dels casos. Molts altres nens, no obstant, la pateixen de manera moderada o greu, per la qual cosa poden arribar a acudir a urgències en diverses ocasions i inclús a la unitat de cures intensives.

Respecte a això, el cap de Pediatria de l’hospital Trueta, Josep Perapoch, explica que les dades de bronquiolitis recuperen les valors habituals d’abans de la pandèmia, tenint en compte que ja no es prenen les mesures de prevenció dels últims dos anys -bàsicament l’ús de la mascareta- i augmenta la circulació dels virus.

La principal diferència, pero, és que la situació complexa ha arribat abans i s’ha desenvolupat més ràpidament i d’una forma més pronunciada. «Fa uns dos dies que la situació ha millorat però segurament tornarem a empitjorar i possiblement el pic arribarà pel pont de la Puríssima», explicava ahir a aquest diari.

Els llits de l'UCI pediàtrica del Trueta s'han ampliat en un 50% per poder atendre l'increment de pacients

També va afegir que la planta d’hospitalització ha arribat a estar al 100% d’ocupació alguns dies i la principal causa ha estat la bronquiolitis en més de la meitat dels pacients. D’altra banda, han hagut d’ampliar els llits de l’UCI pediàtrica en un 50%. «Tot i que no hem hagut de desprogramar intervencions, és cert que la situació és complexa; a més treballem en xarxa amb els hospitals comarcals i la problemàtica s’estén a tota la regió sanitària». El cap de Pediatria afegeix que els professionals estan fent un «sobreesforç» pel volum de feina però es mostra agraït per la «comprensió» que mostren les famílies.

Pacients de menys edat

D’altra banda, sí que mostra preocupació per un canvi de tendència d’aquest any. Normalment, els pacients amb bronquiolitis se solen concentrar en nens de menys de dos anys, però aquest any hi ha un increment de casos que tenen menys de sis mesos per raons que encara es desconeixen. «Aquests són els casos més complexos perquè transitòriament han d’ingressar a l’UCI; per sort, però, el quadre clínic se supera gairebé sempre, però en pacients més petits costa més», matisa.

Segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya, la taxa calculada de bronquiolitis continua elevada i en ascens (de 10 a 14) assolint nivells epidèmics moderats. Es registra un augment molt marcat especialment en els menors d’un any en què està pujant molt ràpidament i és ja molt alta (taxa de 1.437 malalts per 100.000 habitants). La repercussió assistencial podria ser important en l’àmbit de pediatria.

Entre els virus respiratoris circulants en aquest moment el més freqüent continua essent el rinovirus (20,5% de les mostres), però el segon ja és el SARS-Cov-2 pujant des d’un 14,8% a un 18,1%. El tercer és el VRS que representa el 10,3% de les mostres estudiades i el quart és el virus de la grip (7,2%).

En el cas de la Regió Sanitària de Girona, en la setmana del 7 a l’11 de novembre, es van diagnosticar 118 casos amb aquest virus, mentre que les dues anteriors en van ser 91 i 97. El canvi més significatiu s’ha produït en un mes, ja que la setmana del 10 al 16 d’octubre n’hi havia 54.

Dels 118 casos de l’última setmana, 109 tenen entre 0 i 4 anys. Concretament, 65 no arriben a l’any; 37 en tenen entre 1 i 2; i 7, entenen entre 3 i 4.