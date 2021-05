Les exportacions de les empreses gironines no semblen tenir aturador, ni en temps de pandèmia. Després de tancar un 2020 a l’alça malgrat la irrupció de la COVID, les vendes a l’estranger han superat la relliscada del mes de gener (van caure un 2,5%) i han tornat a agafar velocitat de creuer. De gener a març el volum de negoci a l’exterior de les companyies de la província s’ha enfilat fins els 1.630 milions d’euros, un 11,4% més que en els mateixos mesos de l’any passat. Si es compara amb el mateix període del 2019 (any sense COVID), enguany les exportacions han estat 300 milions d’euros superiors.

El responsable de l’augment de les vendes exteriors en els primers compassos del 2021 no és, com es podria pensar, la poderosa indústria agroalimentària, sinó el sector químic. Segons les darreres dades facilitades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, la venda de productes químics a l’estranger s’ha disparat un 42% durant els tres primers mesos de l’any. En total, les indústries d’aquest ram han facturat per valor de 320 milions d’euros el primer trimestre; només al març van vendre productes per valor de 146 milions d’euros (un 79,8% més que el març passat, el primer de l’era COVID).

L’agroalimentari frena

Malgrat això, l’agroalimentari continua essent el principal àmbit exportador de les comarques gironines. Durant el primer trimestre el sector, amb les càrnies al capdavant, va col·locar producte a l’estranger per 695 milions d’euros. És un 0,2% menys que l’any passat, una davallada que s’està començant a revertir. El març passat les exportacions d’aquest àmbit ja tornaven a enfilar la via del creixement amb 253,6 milions d’euros en productes venuts, el 5,4% més que l’any passat.

Com ja és habitual en els últims temps, la Xina segueix essent un mercat voraç en consum de carn (de porc, sobretot) i les exportacions durant aquest primer trimestre han estat un 36% superior al de l’any passat, arribant fins als 254 milions d’euros.

Una altra dada que convida a l’optimisme és la recuperació de la demanda del mercat francès, el primer client estranger de les empreses gironines, que passa dels 370 als 373 milions d’euros). També creix a Itàlia (gairebé 5 milions més), Portugal (gairebé 17 milions més) i Alemanya (18 milions més).

Gairebé 20.000 milions

Catalunya va exportar productes per 19.183 milions d’euros durant el primer trimestre, un 10,2% més respecte al mateix període de l’exercici anterior. Bona part de la millora es deu al comportament que van tenir les vendes a l’exterior durant el mes de març, ja que el comerç internacional es va paralitzar l’any passat a partir de la declaració de l’estat d’alarma. Al març, les exportacions catalanes es van disparar un 36,1% en termes interanuals, fins als 7.584,1 milions d’euros, segons les d’Indústria recollides per ACN. D’altra banda, Catalunya va registrar un millor comportament respecte al conjunt d’Espanya, on les exportacions durant el primer trimestre van créixer un 4,9%, fins als 72.307,9 milions d’euros.

Catalunya va ser la tercera comunitat on més van créixer les exportacions durant el primer trimestre, superada només per Galícia (+10,9%) i Múrcia (+10,6%). No obstant això, va ser la regió que més va contribuir al creixement de les vendes al conjunt de l’Estat. En concret, Catalunya va aportar 2,6 punts a l’increment de les exportacions, més de la meitat sobre el total (+4,9%).

Un major pes

En aquest sentit, el pes de les exportacions catalanes sobre el conjunt d’Espanya també va augmentar. Durant aquest primer trimestre, Catalunya va representar el 26,5% de les vendes a l’exterior de tot l’Estat, una quota que durant el primer trimestre de l’any passat era del 25,3%.

El sector químic continua encapçalant les exportacions a Catalunya, amb una quota del 29,2% sobre el total de les vendes a l’estranger. Segons les dades del Ministeri d’Indústria, les empreses del sector van exportar productes per 5.599 milions d’euros durant el primer trimestre, un 10,8% més respecte a l’exercici anterior. Tan sols al març, el sector químic català va incrementar un 22,6% les vendes a l’exterior, fins als 2.217,2 milions d’euros.