El despatx d’advocats gironí Corsunsky & Moré Advocats ha anunciat la seva aliança amb la tecnològica Zertifier, empresa especialitzada en tecnologia Blockchain. Aquesta tecnologia ofereix la possibilitat d’aconseguir solucions innovadores a camps com el registre i acreditació d’invencions empresarials i propietat intel·lectual, o el registre i acreditació de la titularitat i data de documents de tota mena com contractes, acords de les Juntes Generals i els Consells d’Administració d’empreses, processos de Compliance Penal o Protecció de dades i d’altres .... També s’ofereixen solucions innovadores i molt segures per la negociació i firma de documents.

Es tracta doncs de la unió de dos serveis, un de més tradicional amb un de la màxima innovació, i en una ubicació com Girona on està ubicat precisament el Centre de Blockchain Catalunya, impulsat pel Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat per a l'impuls de les tecnologies digitals avançades.

Per més informació podeu visitar la pàgina web del despatx o enviar un correu electrònic a administracio@corsunskymore.com.